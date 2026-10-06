Prima pagină » Știri externe » Ursula von der Leyen: Exportatorii vor avea încă un an pentru a se conforma normelor UE privind metanul

Ursula von der Leyen: Exportatorii vor avea încă un an pentru a se conforma normelor UE privind metanul

Comisia Europeană va acorda exportatorilor de combustibili fosili încă un an pentru a se conforma normelor privind emisiile de metan.
Ursula von der Leyen: Exportatorii vor avea încă un an pentru a se conforma normelor UE privind metanul
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Sursa foto: DPA/Hepta via Mediafax Foto
Maria Nițu
06 oct. 2026, 13:29, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Comisia Europeană vrea să acorde companiilor care exportă combustibili fosili în UE un termen suplimentar de un an pentru a se conforma normelor privind emisiile de metan, în încercarea de a reduce prețurile la energie, a anunțat marți președinta instituției, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters.

„Vom oferi exportatorilor o marjă de flexibilitate de încă un an în ceea ce privește normele privind metanul”, a spus von der Leyen în Parlamentul European.

Pentru reducerea costurilor, Comisia Europeană va lansa un dialog strategic privind rafinăriile europene. Bruxelles-ul va propune, la rândul său, în următoarele luni, măsuri pentru creșterea ponderii electricității în consumul total de energie.

„Cu toții resimțim aceste costuri mai mari. Companiile se află sub o presiune puternică. Oamenii întâmpină dificultăți în a-și plăti facturile. Iar această situație s-ar putea agrava pe măsură ce ne apropiem de iarnă. Prin urmare, trebuie să acționăm acum”, a afirmat von der Leyen.

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Mutu insinuează o revoltă în vestiarul lui Hagi! Către cine arată: „Sigur a creat neplăceri pe-acolo, fiindcă nu a jucat”
GSP.ro
Cristian Bușoi lansează un avertisment pentru iarna și primăvăra lui 2027: Trebuie să ne pregătim pentru prețuri foarte mari la electricitate
Gandul
Fierbe lumea interlopă! Frații Caran s-au bătut ca în filme. Ce au avut de împărțit Costel și Emil
Cancan
FOTO. Ce imagini! Sorana Cîrstea, din nou cu zâmbetul pe buze, după despărțirea de fiul lui Ion Țiriac: „Octombrie călduros”
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Donald Trump spune că ia aspirină în fiecare zi, „pentru inimă”. Cine NU ar trebui să o ia preventiv
CSID
iCAUR V27, „Defender de buget”, debutează oficial în România. SUV-ul chinezesc pornește de la 45.900 de euro
Promotor