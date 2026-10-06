Ursula von der Leyen: Exportatorii vor avea încă un an pentru a se conforma normelor UE privind metanul

Comisia Europeană vrea să acorde companiilor care exportă combustibili fosili în UE un termen suplimentar de un an pentru a se conforma normelor privind emisiile de metan, în încercarea de a reduce prețurile la energie, a anunțat marți președinta instituției, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters.

„Vom oferi exportatorilor o marjă de flexibilitate de încă un an în ceea ce privește normele privind metanul”, a spus von der Leyen în Parlamentul European.

Pentru reducerea costurilor, Comisia Europeană va lansa un dialog strategic privind rafinăriile europene. Bruxelles-ul va propune, la rândul său, în următoarele luni, măsuri pentru creșterea ponderii electricității în consumul total de energie.

„Cu toții resimțim aceste costuri mai mari. Companiile se află sub o presiune puternică. Oamenii întâmpină dificultăți în a-și plăti facturile. Iar această situație s-ar putea agrava pe măsură ce ne apropiem de iarnă. Prin urmare, trebuie să acționăm acum”, a afirmat von der Leyen.