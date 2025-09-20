Val de cutremure în estul Rusiei, în regiunea Kamceatka

Sute de cutremure s-au produs în lunile august și septembrie în regiunea Kurile-Kamceatka. Cele mai multe au avut magnitudinea 5. Specialiștii spun că este vorba despre replici ale cutremurului uriaș din zonă de la finalul lunii iulie.

Șirul de cutremure a început în vară și a continuat în această toamnă. Sâmbătă, 20 septembrie, au fost înregistrate șapte cutremure cu magnitudinea între 4,9 și 6, potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Un alt cutremur puternic s-a produs vineri, 19 septembrie, în regiunea Kamceatka din estul îndepărtat al Rusiei. Institutul de Studii Geologice al SUA a transmis că magnitudinea a fost de 7,8, conform Reuters. Seismul a avut zeci de replici, cu magnitudinea de până la 5,9. Autoritățile au emis avertizare de tsunami. Mai multe valuri au ajuns la țărm, dar nu au fost raportate pagube.

Activitatea seismică foarte ridicată are legătură cu seismul cu magnitudinea de 8,8 produs pe 30 iulie în Peninsula Kamceatka. Cutremurul a fost unul dintre cele mai puternice înregistrate vreodată pe Pământ. Magnitudinea de 8,8 îl plasează în clasamentul primelor șase cele mai puternice seisme înregistrate vreodată pe planetă.