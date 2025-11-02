Veneția reînvie un pod plutitor către cimitirul insular pentru Ziua Tuturor Sfinților

Insula San Michele este locul de odihnă veșnică al poetului american Ezra Pound, al compozitorului rus Igor Stravinsky și al multor venețieni cunoscuți doar de cei dragi.

În forma sa originală, podul era construit din bărci venețiene „peata” legate între ele, acoperite cu scânduri și ancorate în lagună. Practica a fost abandonată în anii 1950, probabil deoarece transportul public pe apă a făcut insula mai ușor accesibilă, notează AP.

Podul a fost reînviat după 70 de ani, însă pandemia a întrerupt planurile

După o absență de aproximativ șapte decenii, podul a fost reînviat pentru prima dată în 2019 cu o construcție modulară de ponton. Pandemia COVID-19 a întrerupt planurile de a-l transforma într-o instalație anuală – până în acest an.

„Am propus-o încă o dată, pentru a putea reconecta istoria cu oamenii vii”, a declarat săptămâna trecută primarul Luigi Brugnaro. „Este o călătorie concretă. Nu este falsă, nu este filosofică. Pe jos, peste apă, un traseu frumos care te face să înțelegi multe lucruri despre Veneția”.

#VENEZIA 🔹 La nostra Città, con il Ponte galleggiante per il cimitero di San Michele in Isola, vuole testimoniare la sua fede e il suo ancoraggio alle tradizioni. Un cammino concreto nella memoria e un segnale di pace. La mia intervista integrale a Vatican News (dal minuto… pic.twitter.com/9GdQxTWNX5 — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) November 2, 2025

Orașul lagunar Veneția este legat de sute de poduri pietonale permanente. Dar orașul construiește poduri temporare doar în alte două ocazii pe an: Peste Canalul Giudecca pentru sărbătoarea anuală a Mântuitorului, la sfârșitul lunii iulie, și Peste Canalul Mare pentru sărbătoarea Madonna della Salute din 21 noiembrie.

Cea mai lungă pasarelă plutitoare

Pasarela plutitoare către insula San Michele, lângă Murano, este cea mai lungă dintre cele trei poduri temporare. Traversează o zonă relativ puțin adâncă a lagunei de la Fondamente Nove.

Podul temporar, lat de 15 metri, se arcuiește în sus pentru a permite trecerea taxiurilor acvatice, autobuzelor, ambulanțelor și a altor ambarcațiuni. Construcția sa modernă îi permite să reziste cu ușurință la maree înalte de 1 metru (peste 3 picioare).

Podul a fost deschis joi, în anticiparea Zilei Tuturor Sfinților, când italienii vizitează cimitirele pentru a-și aduce omagiul celor dragi. Până duminică, doar rezidenții au avut acces pe pod. De luni, este deschis și turiștilor.

Cimitirul San Michele a fost înființat în 1807, după ce Napoleon a decretat ca înmormântările să fie mutate în afara orașului. Și-a luat numele de la biserica din secolul al XV-lea de pe insulă. Ulterior, a fost extins când un canal dintre o insulă vecină a fost umplut.

San Michele rămâne principalul cimitir al centrului istoric al Veneției, chiar dacă o mare parte a populației orașului se mută pe continent.