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Vicepreședintele SUA spune că inspectorii nucleari se vor întoarce în Iran, conform acordului

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a declarat luni că inspectorilor nucleari internaționali li se va permite să se întoarcă în Iran în conformitate cu termenii unui memorandum de înțelegere cu Teheranul.
Vicepreședintele SUA spune că inspectorii nucleari se vor întoarce în Iran, conform acordului
Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
16 iun. 2026, 03:25, Știri externe
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„Da, absolut”, a declarat vicepreședintele SUA, JD Vance, pentru Tom Llamas, gazda emisiunii „Nightly News” de la NBC, când a fost întrebat dacă inspectorilor li se va permite să se întoarcă, relatează CNN.

Vance a declarat că revenirea inspectorilor este o componentă centrală a memorandumului de înțelegere semnat de Statele Unite și Iran.

„Aceasta este, de fapt, una dintre părțile esențiale ale acordului”, a spus Vance, adăugând că memorandumul solicită în mod explicit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și Statelor Unite să ajute Iranul să elimine stocul său de uraniu puternic îmbogățit. „Acest lucru este stipulat foarte clar în memorandumul de înțelegere.”

Întrebat despre calendarul de punere în aplicare a acestei prevederi, Vance a spus că „acesta este unul dintre lucrurile despre care vom discuta vineri, când toată lumea se va reuni, va semna acest acord și va începe negocierile tehnice”.

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