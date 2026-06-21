Negocierile dintre SUA și Iran s-au blocat după amenințările lui Trump

Nu era clar dacă decizia Iranului de a suspenda negocierile a fost permanentă sau o demonstrație simbolică de protest. Înainte însă de a părăsi discuțiile față în față din Elveția, Iranul a ajuns la un proiect de acord privind modul în care SUA vor emite o derogare de la sancțiunile asupra exporturilor de petrol iranian, una dintre condițiile prealabile cheie înainte ca Iranul să deschidă discuțiile privind dosarul său nuclear, relatează The Guardian.

Oficialii iranieni au susținut că derogările vor fi emise în curând, adăugând că s-au făcut progrese și în ceea ce privește deblocarea activelor iraniene din conturile bancare din străinătate.

Săptămâna trecută, Iranul și SUA au semnat un memorandum de înțelegere menit să ridice blocada din strâmtoarea Ormuz, ceea ce va duce la 60 de zile de discuții privind programul nuclear civil al Iranului.

Furie în rândul echipei de negocieri iraniene

Fluxul de amenințări agresive ale lui Trump pe rețelele de socializare și în interviurile televizate a ajuns peste Atlantic la locul negocierilor, provocând furie în rândul echipei de negocieri iraniene, care a declarat că reprezintă o amenințare inacceptabilă la adresa siguranței lor personale. Aceștia au subliniat că memorandumul semnat de Trump săptămâna trecută includea un pact de neagresiune.

Amenințările lui Trump au contrastat cu tonul adoptat de vicepreședintele său, JD Vance, care a declarat că președintele i-a cerut să folosească discuțiile pentru a schimba situația cu Iranul.

Negociatorul-șef al Iranului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat: „Nu cred ei că, dacă amenințările lor ar fi avut vreun efect, nu ar fi ajuns la disperarea cu care se confruntă astăzi? Nu luăm deloc în considerare amenințările americanilor.”

Însă delegația s-a simțit obligată să plece în semn de protest, parțial pentru că există presiuni politice interne asupra negociatorilor, care ar trebui să arate că nu au încredere în echipa de negocieri a lui Trump.

Negociatorii din SUA și Iran au început discuțiile de pace duminică, în Elveția, delegația americană fiind condusă de vicepreședintele JD Vance.