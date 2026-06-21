Negociatorii americani și iranieni se întâlnesc duminică în Elveția, după semnarea memorandumului de înțelegere

Negociatorii din SUA și Iran vor începe discuțiile de pace duminică, în Elveția, chiar dacă oficialii americani au contestat afirmațiile iraniene privind închiderea Strâmtorii Ormuz.

Oficialii de rang înalt au sosit în Elveția, iar delegația americană este formată din vicepreședintele JD Vance, dar și emisarii Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele lui Trump, relatează Deutsche Welle.

Pe de altă parte, delegația iraniană este condusă de negociatorul-șef Mohammad Baqer Qalibaf și include ministrul de externe Abbas Araqchi, precum și înalți oficiali din domeniul securității, al băncii centrale și al sectorului petrolier

Negocierile au loc în contextul în care cu o zi înainte, Iranul a anunțat că Strâmtoarea Ormuz, de importanță strategică, a fost închisă. Decizia a fost luată ca urmare a atacurilor israeliene în sudul Libanului, deși Israel și Hezbollah au încheiat anterior un armistițiu.

Aceste evoluții ar putea complica discuțiile în cadrul cărora ambele părți încearcă să promoveze un acord provizoriu mediat de Pakistan și semnat miercuri de președinții Donald Trump și Masoud Pezeshkian pentru a pune capăt războiului, scrie Reuters.

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif, dar și șeful armatei, mareșalul Syed Asim Munir, vor participa la sesiunile din acest weekend, mai relevă sursa citată.

O sesiune de urgență privind Libanul a fost adăugată la agenda discuțiilor din Elveția și va fi primul subiect abordat duminică, a declarat pentru CNN un diplomat.

Pe ce se vor concentra discuțiile din Elveția dintre SUA și Iran

Negocierile de astăzi sunt primele care au loc după semnarea memorandumului de înțelegere în 14 puncte.

Potrivit CNN, sunt mai multe subiecte care vor fi, probabil, discutate. Pe lângă subiectul privind luptele din Liban, discuțiile ar putea aborda și situația Strâmtorii Ormuz, după ce în urmă cu o zi, comandamentul militar iranian a anunțat că strâmtoarea este închisă. Traficul abia începuse să se intensifice în zonă. Armata SUA a respins pretenția Iranului de a controla canalul. Mediatorii vor dori să aplaneze aceste probleme și să mențină fluxul transporturilor prin strâmtoare.

Dacă negociatorii vor reuși să ajungă la această etapă, următoarea fază a discuțiilor se va concentra probabil în mare măsură asupra programului nuclear al Teheranului. Înainte de a porni spre Elveția, JD Vance a declarat reporterilor că speră să înregistreze unele progrese în legătură cu acest aspect.

Ce prevede memorandumul de înțelegere dintre SUA și Iran

Încetarea luptelor în Liban a fost una dintre condițiile pentru începerea discuțiilor dintre SUA și Iran privind programul nuclear al Teheranului, dar și alte aspecte.

Printre părțile cheie ale acordului se numără incapacitatea Iranului de a deține vreodată o armă nucleară, traficul care se întoarce în Strâmtoarea Ormuz, care va rămâne gratuit timp de cel puțin 60 de zile, dar și ridicarea sancțiunilor americane și încetarea ostilităților.

Detaliile au fost dezvăluite în timp ce Trump a vorbit la summitul G7 din Franța, unde a spus că SUA vor „bombarda” Iranul dacă acesta nu respectă termenii acordului.

Într-o replică ulterioară, președintele parlamentului iranian și negociatorul cheie, Mohammad Bagher Ghalibaf, care a convenit asupra acordului cu administrația Trump, a declarat presei de stat că neîncrederea sa față de SUA persistă.