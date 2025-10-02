Videoclipul artistului german Till Lindemann stârnește critici în Republica Moldova. Secvențe filmate în Spitalul de Psihiatrie din Chișinău

Dacă, la aflarea veștii că Till Lindemann va filma în Republica Moldova, și mai ales în Spitalul de Psihiatrie din Chișinău, mulți dintre oameni s-au declarat bucuroși, lansarea videoclipului piesei „Prostitution” a lui Till Lindemann, a stârnit critici și reacții negative în rândul cetățenilor din Republica Moldova.

Potrivit Agora.md, în videoclipul piesei lui Till Lindemann apar mai multe locuri cunoscute din Chișinău, precum Spitalul Clinic de Psihiatrie, Podul Miorița, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, dar și picturi murale din oraș.

Reprezentanții Spitalului de Psihiatrie din Chișinău au anunțat, la sfârșitul lunii august, demersul lui Till Lindemann ca fiind „o premieră artistică”.

„Instituţia noastră a deschis porțile pentru un proiect artistic internațional unic, realizat de Till Lindemann, solistul legendar al trupei Rammstein. Filmările au avut loc în condiții de siguranță, respectând toate normele instituționale, demonstrând că arta și responsabilitatea pot coexista armonios”, a arată în mesajul transmis de reprezentanții Spitalului de Psihiatrie din Chișinău.

Potrivit agenției de presă IPN, unele dintre secvențe au fost realizate în incinta Casei de Cultură a Spitalului Clinic de Psihiatrie din orașul Codru.

Moldovenii au criticat videoclipul lui Till Lindemann

Totuși, în momentul în care videoclipul a fost publicat de artist, mulți dintre moldoveni au criticat imaginile, dar și versurile melodiei celebrului cântăreț din Germania. Cântecul se numește „Prostitution”, versurile surprind dorința bărbaților de a apela la serviciile „damelor de companie”, iar întregul videoclip surprinde multe scene care ar putea fi clasificate drept „deranjante” de către public.

Unii dintre cetățenii moldoveni s-au declarat indignați de imagini, dar și de mesajul aparent al versurilor, declarând că le este „rușine” de faptul că videoclipul a fost filmat în Moldova, spunând că acest cântec nu îi reprezintă nici pe ei, nici viziunea supra țării.

Dacă unii dintre cetățeni l-au clasificat drept „desgustător” sau chiar „grețos”, alții au apreciat ideea artistică din spatele videoclipului, spunând că el surprinde chiar o „realitate ascunsă”, „obsesia bărbaților” sau chiar că arta ar trebui apreciată în toate formele ei, chiar dacă imaginile sunt mai greu de digerat. Fanii trupei Rammstein au înțeles că ideea provocatoare din spatele imaginilor, dar și ale versurilor se află în multe dintre melodiile artistului, dar și ale trupei.

Totuși, alți cetățeni s-au declarat nemulțumiți că artistul a primit permisiunea de a filma în incinta spitalului, fiind o instituție de stat.

Spațiul a fost oferit gratuit pentru filmări

Reprezentanții Spitalului de Psihiatrie din Chișinău au precizat, pentru Europa Liberă Moldova, că filmările din incinta spitalului au avut loc „în zone neutilizate, care sunt complet separate de secțiile în care sunt internați pacienții”.

De asemenea, „niciun spațiu destinat pacienților, cum ar fi toaletele sau dormitoarele, nu au fost folosite în filmări”, mai arată sursa citată.

Spațiile libere din spital au fost puse la dispoziție la cererea case de producție, iar spațiul a fost oferit gratuit pentru filmări.

„De asemenea, conținutul melodiei și versurile nu au fost aduse la cunoștința administrației, însă filmările s-au desfășurat în condiții de siguranță, fără a afecta activitatea medicală sau bunurile instituției”, au declarat reprezentanții Spitalului de Psihiatrie din Chișinău pentru Europa Liberă Moldova.

Videoclipul „Prostitution” a cântărețului german Till Lindemann (solistul trupei Rammstein) a fost lansat miercuri, 1 octombrie. Clipul a fost produs de casa de producție BR Films, a regizorului moldovean Roman Bularca.