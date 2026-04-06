Viktor Orbán întărește protecția militară a gazoductului TurkStream. Măsura, după descoperirea de explozibili la tronsonul ungar

Premierul ungar Viktor Orban a convocat, duminică, o şedinţă extraordinară a Consiliului de Apărare, după informațiile potrivit cărora autoritățile din Serbia au descoperit explozibili de mare putere și dispozitive necesare detonării în zona infrastructurii critice de gaze care leagă Serbia de Ungaria.

În urma ședinței, premierul ungar a dispus întărirea controlului și a protecției militare pentru tronsonul ungar al gazoductului TurkStream.

Într-o mesaj video postat pe X, Viktor Orban a afirmat faptul că pe baza informațiilor disponibile, pe tronsonul din Voivodina al gazoductului TurkStream, care alimentează Ungaria, fusese pregătită o acţiune de sabotaj.

Orban a discutat cu președintele Serbiei, Aleksandar Vučić în legătură cu acest lucru și a fost informat că nu s-au înregistrat victime şi că gazoductul funcţionează fără perturbări.

Funcționarea conductei, esențială pentru Ungaria

Premierul ungar a subliniat că funcționarea acestei conducte este esențială pentru țară, aproximativ 60% din consumul de gaze al Ungariei fiind asigurat prin această rută.

„Prin această conductă asigurăm 60 % din consumul de gaze al Ungariei. Prin urmare, am dispus întărirea controlului militar și a apărării conductei maghiare. Autoritățile sârbe desfășoară o anchetă, iar autoritățile maghiare se află în contact permanent cu acestea”, a transmis Viktor Orban în mesajul video postat pe X.

⚠️ Sabotage attempt ⚠️ We have placed the Hungarian section of the TurkStream gas pipeline under reinforced military monitoring and protection. pic.twitter.com/VjnpnGiWGE — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 5, 2026

Totodată, premierul ungar a atras atenția asupra faptului că Europa se îndreaptă spre o criză energetică „fără precedent”, subliniind că statele europene vor avea nevoie din ce în ce mai mare de energie provenită din Rusia.

„Securitatea energetică a Ungariei nu este un joc. Vom proteja sistemul nostru energetic, siguranța familiilor noastre și interesele noastre naționale”, a conchis Orban.

Informațiile privind descoperirea de explozibili la tronsonul ungar vin cu o săptămâna înainte de alegerile parlamentare din Ungaria, programate pe 12 aprilie. Scrutinul se anunță unul cu miză mare, în contextul în care mai multe sondaje publicate în ultimele zile arată un avans al partidului de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, în fața formațiunii lui Orbán.