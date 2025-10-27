Vladimir Putin denunță acordul nuclear cu SUA privind reprocesarea plutoniului

Vladimir Putin a semnat luni o lege prin care denunță acordul de gestionare și reprocesare a plutoniului încheiat între Rusia și Statele Unite în anul 2000, marcând sfârșitul oficial al unei înțelegeri menite să limiteze producerea de arme nucleare.

Documentul prevedea ca fiecare parte să reproceseze 34 de tone de plutoniu provenit din armele din perioada Războiului Rece, transformându-l în combustibil pentru centralele nucleare.

Acordul, modificat în 2010, fusese deja suspendat unilateral de Moscova în 2016, în contextul deteriorării relațiilor cu Washingtonul, pe vremea administrației Barack Obama.

Legea semnată acum, aprobată anterior de Parlamentul rus, constituie o denunțare formală a înțelegerii, considerată de Kremlin „depășită”.

SUA estimaseră la momentul semnării că acordul ar fi eliminat material suficient pentru fabricarea a aproximativ 17.000 de arme nucleare.

Decizia, în contextul tensiunilor dintre Moscova și Occident

Decizia vine pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Rusia și Occident, alimentate de invazia Ucrainei și de amenințările nucleare lansate de Moscova.

În 2024, Putin a semnat un decret care reduce pragul pentru folosirea armelor nucleare, iar duminică a anunțat testarea cu succes a noii rachete de croazieră Burevestnik, cu propulsie nucleară.

Între timp, negocierile de pace dintre Moscova și Kiev rămân blocate, în ciuda încercărilor de mediere ale președintelui american Donald Trump, scrie Le Figaro.

O întâlnire planificată între Trump și Putin la Budapesta a fost amânată pe termen nelimitat, liderul american declarând că nu dorește „discuții de dragul discuțiilor”.