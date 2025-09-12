Vladimir Putin: Oamenii, nu inteligența artificială, generează adevăratele descoperiri

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat vineri că, deși inteligența artificială și noile tehnologii pot accelera schimburile culturale și progresul științific, „numai oamenii sunt capabili să facă descoperiri autentice”, notează Baha.

Vorbind la Forumul Culturilor Unite de la Sankt Petersburg, Putin a avertizat asupra riscurilor legate de inovația rapidă, printre care „devalorizarea libertăților și valorilor, pierderea identității culturale și a diversității culturale”.

El a subliniat că inteligența artificială poate analiza cantități uriașe de date și poate sprijini descoperiri în știință și artă, dar a accentuat că „adevăratele descoperiri sunt posibile doar atunci când este prezentă componenta umană”.

Potrivit lui liderului rus, tehnologia va contribui la modelarea „unei noi realități”, însă nu poate înlocui creativitatea și profunzimea care provin de la oameni.