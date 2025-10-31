Washington DC: Beneficiile sociale SNAP și WIC vor fi acoperite din fondurile locale, pe fondul blocajului federal

Muriel Bowser a declarat că orașul va folosi resurse proprii pentru a garanta continuitatea sprijinului alimentar destinat celor mai defavorizate comunități.

Printr-un comunicat de presă, Bowser a afirmat: „Am sperat că nu se va ajunge aici și avem în continuare nevoie ca guvernul federal să se redeschidă cât mai curând, dar, pentru moment, ne asigurăm că locuitorii din Washington, D.C. sunt sprijiniți în luna noiembrie”.

Potrivit autorităților locale, 85.000 de gospodării din capitală beneficiază lunar de programul federal SNAP (asistență alimentară), iar 8.300 de gospodării primesc beneficii prin WIC, program pentru femei, nou-născuți și copii.

Administrația Trump a decis sistarea finanțării programelor sociale, pe fondul blocajului guvernamental, decizie ce a atras critici, dar și acțiuni legale, după ce douăzeci și cinci de state americane, alături de Districtul Columbia, au deschis proces împotriv aaceste decizii.