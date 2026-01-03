Zboruri anulate în Caraibe după atacurile SUA asupra Venezuelei

Ca urmare a escaladării tensiunilor, Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a emis ordine prin care avioanele comerciale sunt obligate să evite anumite zone ale spațiului aerian din regiunea Caraibelor, din motive de securitate.

Reacția companiilor aeriene americane

Potrivit datelor FlightAware și informațiilor publicate de transportatori, mai multe zboruri anulate în Caraibe au vizat cursele către aeroporturi din Puerto Rico și Aruba. American Airlines a confirmat oficial că este la curent cu închiderile de spațiu aerian din estul Caraibelor, emise în cursul nopții, și că monitorizează situația în colaborare strânsă cu FAA.

Reprezentanții companiei au subliniat că ajustările de program sunt făcute ori de câte ori este necesar, siguranța pasagerilor și a echipajelor fiind prioritatea principală.

JetBlue și Southwest confirmă perturbările

Alte companii aeriene importante, precum Southwest Airlines și JetBlue Airways, au raportat la rândul lor zboruri anulate în Caraibe. JetBlue, care are o prezență semnificativă în regiune, a anunțat anularea a aproximativ 215 zboruri, invocând „închideri de spațiu aerian din Caraibe, legate de activități militare”.

Compania a precizat, totuși, că zborurile către Republica Dominicană și Jamaica nu au fost afectate de restricțiile impuse de autorități.

Durată incertă a restricțiilor

Nu este clar cât timp vor continua aceste zboruri anulate în Caraibe, însă experții din industrie susțin că astfel de restricții extinse sunt, de regulă, temporare. Situația este evaluată constant de autoritățile aviatice americane, în funcție de evoluțiile militare din regiune.

Marile companii aeriene din SUA nu mai operează zboruri directe către Venezuela de mai mulți ani. American Airlines a fost ultima care a suspendat cursele către această țară, în 2019, pe fondul instabilității politice și sociale.