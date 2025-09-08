Zeci de diplomați străini au vizitat clădirea guvernului ucrainean avariată de atacul rusesc

Diplomații străini au vizitat clădirea Cabinetului de Miniștri al Ucrainei, care a fost avariată în cel mai mare atac aerian al Rusiei de la începutul războiului.

Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a declarat că șefii a 60 de misiuni diplomatice au acceptat invitația făcută de ministerul pe care-l conduce, potrivit Sky News.

„Diplomații străini au primit o informare care nu s-a concentrat pe clădirea guvernului în sine, ci pe distrugerile și decesele cauzate de recentul atac masiv rusesc în toată Ucraina, inclusiv Kiev, Sumî, Kremenchuk, Odesa, Dnipro, Krîvoi Rog și Zaporijia. Le-am spus colegilor noștri străini că, prin astfel de atacuri barbare, Rusia respinge eforturile de pace și diplomația. Prin urmare, pentru a realiza pacea, este necesar să se intensifice sancțiunile împotriva Moscovei și să se consolideze puterea Ucrainei”, a transmis șeful diplomației ucrainene.