Zeci de persoane sunt date dispărute în urma prăbușirii unei clădiri din Filipine

Opt persoane aflate în apropiere au fost salvate, în timp ce alte 11, inclusiv șeful de șantier, au reușit să scape, a declarat Jay Pelayo, ofițerul de informații al orașului Angeles, pentru postul de radio DZBB, citat de Reuters.

Aproximativ 30-40 de persoane au fost date dispărute, conform informațiilor furnizate de șeful de șantier, a declarat Pelayo pentru DZBB.

Operațiunile de căutare și salvare sunt în curs, a spus Pelayo. Nu a fost clar imediat ce a cauzat prăbușirea, dar inginerul orașului examinează istoricul construcției, a spus el.

Pelayo a mai spus că eforturile de salvare ar putea fi dificile, deoarece structura este din beton, ceea ce face dificilă îndepărtarea resturilor.

Imaginile difuzate de DZBB arătau clădirea redusă la o grămadă de beton și metal contorsionat, acoperită cu plasă verde.

„Evaluarea nu s-a încheiat încă. Sistemul de comandă unificat lucrează în continuare la acest lucru și este prea devreme pentru a determina cauza prăbușirii, care este încă în curs de evaluare”, a spus Pelayo.

„Liniile electrice au fost afectate și sunt acum securizate. Facem apel la locuitorii din zonă să coopereze cu autoritățile, astfel încât operațiunile de salvare a celor blocați să nu fie întârziate și nimeni altcineva să nu fie pus în pericol”.