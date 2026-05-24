Prima pagină » Știri externe » Zeci de persoane sunt date dispărute în urma prăbușirii unei clădiri din Filipine

Zeci de persoane sunt date dispărute în urma prăbușirii unei clădiri din Filipine

Se estimează că între 30 și 40 de persoane ar fi rămase blocate după ce o clădire de nouă etaje, aflată în construcție, s-a prăbușit în orașul Angeles, la nord de capitala Filipinelor, a declarat duminică un reprezentant al autorităților locale.
Zeci de persoane sunt date dispărute în urma prăbușirii unei clădiri din Filipine
Sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
24 mai 2026, 05:46, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Opt persoane aflate în apropiere au fost salvate, în timp ce alte 11, inclusiv șeful de șantier, au reușit să scape, a declarat Jay Pelayo, ofițerul de informații al orașului Angeles, pentru postul de radio DZBB, citat de Reuters.

Aproximativ 30-40 de persoane au fost date dispărute, conform informațiilor furnizate de șeful de șantier, a declarat Pelayo pentru DZBB.

Operațiunile de căutare și salvare sunt în curs, a spus Pelayo. Nu a fost clar imediat ce a cauzat prăbușirea, dar inginerul orașului examinează istoricul construcției, a spus el.

Pelayo a mai spus că eforturile de salvare ar putea fi dificile, deoarece structura este din beton, ceea ce face dificilă îndepărtarea resturilor.

Imaginile difuzate de DZBB arătau clădirea redusă la o grămadă de beton și metal contorsionat, acoperită cu plasă verde.

„Evaluarea nu s-a încheiat încă. Sistemul de comandă unificat lucrează în continuare la acest lucru și este prea devreme pentru a determina cauza prăbușirii, care este încă în curs de evaluare”, a spus Pelayo.

„Liniile electrice au fost afectate și sunt acum securizate. Facem apel la locuitorii din zonă să coopereze cu autoritățile, astfel încât operațiunile de salvare a celor blocați să nu fie întârziate și nimeni altcineva să nu fie pus în pericol”.

Recomandarea video

BREAKING: Cristian Mungiu a câștigat premiul Palme d’Or cu filmul Fjord / Regizorul român intră în istorie cu al doilea Palme d’Or
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
Ce le transmite Bolojan parlamentarilor: „Sunt nouă legi foarte importante de care depinde atragerea a peste 7,5 miliarde de euro”. Când ar urma să fie accesate
Gandul
125 de lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie, de la 1 iulie 2026
Cancan
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Prosport
„Ucraina, Ucraina”. Max Korzh a adus atmosfera din marile peluze europene pe Arena Națională, cu scene impresionante
Libertatea
Desertul care se separă în trei straturi diferite în timp ce se coace. Cum să prepari prăjitura Magic Cake
CSID
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia