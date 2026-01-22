Prima pagină » Știri externe » Zelenski, după discuțiile cu Trump: Problema teritorială rămâne nerezolvată

Președintele Volodimir Zelenski a afirmat, joi, după discuțiile cu Donald Trump în marja Forumului de la Davos, că garanțiile de securitate pentru Ucraina au fost finalizate, însă, în continuare, o problemă nerezolvată este cea privind teritoriul din estul țării.
Volodimir Zelenski, la Forumul de la Davos. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
22 ian. 2026, 21:49, Știri externe

Președintele Volodimir Zelenski a declarat, joi, că termenii garanțiilor de securitate pentru Ucraina au fost finalizați. Totuși, liderul de la Kiev a subliniat că problema privind teritoriul în războiul cu Rusia rămâne, în continuare, nerezolvat, relatează Reuters.

Anunțul lui Zelenski vine după întâlnirea cu președintele Donald Trump în marja Forumului de la Davos. Cei doi lideri au spus că discuțiile au fost bune, iar Zelenski a mai anunțat că vineri și sâmbătă va avea loc, în Emiratele Arabe Unite, prima întâlnire trilaterală Ucraina-SUA-Rusia.

„Cred că întâlnirea cu președintele Zelenski a fost bună. Este un proces continuu. Războiul trebuie să se termine”, a spus Trump.

Liderul de la Kiev a mai precizat că este aproape gata un acord privind redresarea economică după războiul cu Rusia, un element cheie al propunerilor susținute de Kiev pentru a respinge un plan de pace anterior al SUA.

În prezent, Ucraina se confruntă cu o criză energetică, provocată de atacurile aeriene rusești din ultimele zile, care au lăsat milioane de ucraineni din capitală și din alte regiuni fără energie electrică și încălzire.

Rusia insistă ca Ucraina să se retragă din regiunile Donețk și Luhansk, ocupate parțial, însă această cerere a fost respinsă de Kiev în repetate rânduri.

