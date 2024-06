Zelenski: O pauză în război nu va fi în beneficiul Ucrainei, ci al Rusiei, iar o încetare a focului ar fi o „capcană”

Într-un interviu acordat publicaţiei britanice The Guardian, Zelenski a subliniat că o pauză în război ar fi în folosul Moscovei pentru a-şi stabiliza poziţia şi forţele pe câmpul de luptă.

„Rusia are nevoie de o pauză pentru a-şi stabiliza poziţia pe câmpul de luptă”, a declarat Zelenski, notează Kyiv Independent.

„Rusia are mai multe echipamente decât noi, dar are şi un deficit. Îi lipsesc soldaţii experimentaţi, proiectilele de artilerie şi rachetele”, a declarat acesta pentru The Guardian.

„Prin urmare, o pauză va fi cu siguranţă în beneficiul (Rusiei), cu siguranţă nu al nostru”, a spus Zelenski.

Dacă Rusia va reuşi să îşi refacă forţele în timpul unei pauze în lupte, va putea deveni suficient de puternică pentru a adresa ultimatumuri Ucrainei, cum ar fi cedarea de teritorii, angajamentul de a nu se alătura alianţelor (precum NATO) sau alte condiţii nedorite, a adăugat el.

O astfel de încetare a focului ar fi o „capcană”, a spus Zelenski, potrivit Kyiv Independent.

Liderul de la Kiev a avertizat că dacă Rusia va reuşi să îşi refacă forţele în timpul unei pauze în lupte, va putea deveni suficient de puternică pentru a adresa ultimatumuri Ucrainei, printre care cedarea de teritorii, angajamentul de a nu se alătura alianţelor (precum NATO) sau alte condiţii nadorite.

Afirmaţiile lui Zelenski au loc în contextul în care Ucraina se pregăteşte pentru viitorul summit global pentru pace, care va avea loc în Elveţia la jumătatea lunii iunie. Aproximativ 90 de ţări şi-au confirmat deja participarea până în această săptămână, inclusiv SUA.