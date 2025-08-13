Războiul din Ucraina, ziua 1267. Casa Albă afirmă că summitul Trump-Putin din Alaska va fi un „exercițiu de ascultare” / Zelenski și Erdogan, discuții despre viitoarele negocieri de pace din Turcia

Rusia a lansat 49 de drone și două rachete balistice asupra Ucrainei, marți noapte

Forțele ruse au atacat Ucraina în noaptea de marți spre miercuri cu 49 de drone Shahed și drone de diversiune, lansate din regiunile ruse Koursk, Primorsko-Ahtarsk și Shatalovo, potrivit armatei aeriene ucrainene.

De asemenea, au fost trase două rachete balistice Iskander-M/KN-23 din regiunea Koursk, vizând zona Poltava.

Dronele de atac au lovit regiunile Donețk, Sumi și Cernihiv, a precizat aceeași sursă, citată de AFP.

Apărarea aeriană ucraineană susține că a respins atacul, doborând cele două rachete și 32 de drone Shahed și de diversiune. În total, au fost raportate 17 lovituri de drone asupra a 15 obiective.

Peste 121.000 de soldați ruși uciși în Ucraina au fost identificați, conform unei anchete media

Agenția media independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identitățile a 121.507 de militari ruși uciși în Ucraina, relatează Kyiv Independent.

Casa Albă afirmă că summitul Trump-Putin din Alaska va fi un „exercițiu de ascultare”.

„Acesta este un exercițiu de ascultare pentru președintele (Donald Trump)”, a declarat Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe.

Zelenski și Erdogan, discuții despre viitoarele negocieri de pace din Turcia

Președintele Volodimir Zelenski a vorbit cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, care s-a oferit să găzduiască viitoarele discuții de pace în Turcia. Apelul vine cu doar câteva zile înainte de summitul Trump-Putin din 15 august privind încheierea războiului din Ucraina – fără participarea Ucrainei.

Rusia este suspectată de piratarea sistemului de dosare al instanțelor federale americane, relatează NYT

Hackerii ruși sunt suspectați că au spart un sistem de arhivare a unui tribunal federal american, cu doar câteva zile înainte de o întâlnire dintre Trump și Putin, a relatat New York Times pe 12 august.

Putin îşi reafirmă „prietenia” cu Kim Jong Un înaintea discuţiilor cu Donald Trump

Preşedintele rus Vladimir Putin a discutat marţi cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, lăudând sprijinul militar oferit de Phenian în războiul împotriva Ucrainei, cu doar câteva zile înainte de întâlnirea programată cu Donald Trump în Alaska.