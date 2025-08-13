Zelenski spune că Trump și-a exprimat sprijinul pentru încetarea focului în Ucraina în timpul convorbirii cu liderii europeni

Zelenski a declarat că „mai întâi trebuie să existe un armistițiu, apoi garanții de securitate – garanții reale de securitate”. „Și, apropo, președintele Trump și-a exprimat sprijinul pentru acest lucru”, a adăugat el.

„Rusia nu poate avea drept de veto în ceea ce privește perspectivele europene sau ale NATO împotriva Ucrainei”, a mai spus Zelenski despre condițiile sale pentru pace.

El a reiterat că Ucraina și aliații săi europeni doresc un singur lucru: „Pace în Ucraina, pace în Europa”.

„Sancțiunile ar trebui întărite dacă Rusia nu va accepta un armistițiu în Alaska”, a spus el, potrivit CNN.

Zelenski a adăugat că el crede că „Putin blufează” în ceea ce privește impactul sancțiunilor și că „sancțiunile afectează puternic economia de război a Rusiei”.

„Putin cu siguranță nu dorește pacea; el dorește să ocupe Ucraina. Putin nu poate păcăli pe nimeni”, a subliniat șeful statului ucrainean.

Întrebat în cadrul conferinței de presă despre posibilitatea cedării teritoriului din Donbas, Zelenski a declarat că poziția sa rămâne neschimbată.

„Orice problemă care vizează integritatea teritorială a Ucrainei nu poate fi discutată pur și simplu, fără a ține cont de constituția noastră și de voința poporului nostru. În ceea ce privește principiile noastre, în ceea ce privește integritatea noastră teritorială, în final, decizia va fi luată la nivel de lideri. Fără Ucraina (la masa negocierilor), este imposibil de realizat”, a spus el.