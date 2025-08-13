Rusia își pregătește experții să apere instalațiile energetice de dronele ucrainene

Rusia va organiza, începând cu 11 septembrie, o serie de cursuri de securitate dedicate protecției instalațiilor sale energetice împotriva atacurilor cu drone, după ce Ucraina a lovit mai multe rafinării și stații petroliere în ultimele săptămâni.

„Cursurile vor aborda potențialele amenințări la adresa complexului de combustibili și energie, inclusiv utilizarea vehiculelor aeriene fără pilot”, a comunicat pe Telegram unitatea de cercetare și instruire a Ministerului Energiei, citată de Bloomberg.

Focus pe dronele ucrainene

Primul seminar, desfășurat online, va dura 16 ore pe parcursul a trei zile, dintre care patru ore vor fi dedicate exclusiv amenințărilor cu drone. Restul sesiunilor vor include protocoale anti-terorism, standarde de securitate și proceduri de răspuns la incidente.

Decizia a fost luată după ce Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești de la începutul lunii august, asupra a trei mari rafinării. „Loviturile asupra infrastructurii critice au ca scop reducerea capacității Rusiei de a finanța războiul”, a declarat Statul Major al Ucrainei.

Reguli noi pentru navele străine

În paralel, Moscova a impus noi măsuri de securitate pentru transportul maritim, cerând ca navele care sosesc din terminale străine să obțină permisiunea căpitanilor de port cu acordul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei. Portul Ust-Luga, cel mai mare din Marea Baltică, solicită acum inspecții obligatorii și asigurări rusești înainte de intrare.

Potrivit analiștilor, aceste inițiative reflectă temerile Kremlinului că atacurile repetate ar putea afecta grav veniturile din petrol și gaze, care reprezintă aproape o treime din bugetul de stat.