Rusia își menține condițiile pentru pace, cerând teritorii ucrainene și fără NATO la granița sa

Poziția Rusiei privind încheierea războiului din Ucraina „rămâne neschimbată”, a declarat miercuri Alexei Fadeev, adjunctul purtătorului de cuvânt al Ministerului rus de Externe, citat de Reuters.

În cadrul unui briefing de presă la sediul din Moscova, Fadeev a respins speculațiile potrivit cărora Moscova ar fi dispusă la compromisuri teritoriale.

Fadeev: Poziția Rusiei nu s-a schimbat din 2024

„Poziția Rusiei rămâne neschimbată și a fost exprimată chiar în această sală, pe 14 iunie 2024”, a spus Fadeev, făcând trimitere la discursul în care Vladimir Putin a detaliat condițiile sale pentru un acord de pace.

În acel discurs, Putin a cerut retragerea trupelor ucrainene din părțile din Donețk, Zaporojie și Herson aflate sub controlul Kievului, iar Ucraina să notifice oficial Rusia că renunță la aderarea la NATO și că va rămâne neutră și nealiniată. Liderul de la Kremlin a insistat asupra convingerii sale că regiunile Crimeea, Luhansk, Donețk, Zaporojie și Herson fac parte din Rusia și a cerut garantarea drepturilor vorbitorilor de limbă rusă din Ucraina.

Încă 21.000 km² din Ucraina

Rusia controlează în prezent 19% din teritoriul Ucrainei, inclusiv toată Crimeea și Luhansk, peste 70% din Donețk, Zaporojie și Herson, precum și porțiuni din Harkiv, Sumî, Mykolaiv și Dnipropetrovsk. Pe baza actualelor linii ale frontului, cererea lui Putin ar presupune cedarea a încă 21.000 km² către Rusia.

Kievul a respins aceste condiții, președintele Volodimir Zelenski declarând că Rusia trebuie să accepte un armistițiu înainte de orice discuție teritorială și refuzând să cedeze linii defensive din Donbas.

Pacea prin schimb de teritorii

Donald Trump a declarat luni că un acord de pace între Rusia și Ucraina ar necesita cedări reciproce de teritorii, sugerând un aranjament de tip „land swap”, prin care o parte din zonele ocupate de Rusia să fie returnate Kievului, iar alte regiuni să rămână sub controlul Moscovei.

Trump a descris viitorul summit cu Vladimir Putin, programat vineri în Alaska, drept o întâlnire exploratorie pentru a testa posibilitatea unui astfel de compromis, menționând că, în cazul unui progres, ar consulta lideri europeni, aliați NATO și pe președintele ucrainean, existând chiar perspectiva unor negocieri directe în trei.

Summitul Trump – Putin ar putea valida avansul militar rus

Propunerea lui Trump a fost întâmpinată cu rezerve și critici. Zelenskiy a respins ferm orice concesie teritorială, iar liderii europeni au subliniat că un acord de pace trebuie să înceapă cu un armistițiu și să respecte integritatea teritorială a Ucrainei, avertizând asupra riscului ca întâlnirea dintre Trump – Putin să legitimeze câștigurile teritoriale obținute de Rusia prin forță.