Diana Șoșoacă, întâlnire restrânsă alături de Medvedev, dar și reprezentanți ai unor state. Gestul deosebit al fostului președinte al Rusiei

Întâlnirea de sâmbătă a fost una mai restrânsă, la care Șoșoacă a participat, alături de reprezentații mai multor state.

Potrivit comunicatului publicat de S.O.S România pagina de Facebook a Europarlamentarei, „discuțiile s-au concentrat pe analiza principalelor conflicte aflate în desfășurare la nivel global, nu doar militare, ci şi sociale, economice și morale. Dezbaterile au avut ca scop identificarea unor posibile direcții de soluționare, prin dialog, responsabilitate politică și diplomație parlamentară”.

În intervenția sa, Șoșoacă „a subliniat necesitatea schimbării paradigmei diplomatice, pledând pentru un comportament bazat pe normalitate, respect, reguli și principii reale ale diplomației și educației politice”.

Discursul europarlamentarei a fost remarcat de Medvedev drept unul „brilliant”, iar oficialul a interacționat direct cu Șoșoacă, fotografiindu-se chiar alături de ea în poza de grup, gestul fiind unul deosebit în contextul protocolului strict și al măsurilor de securitate și sănătate impuse delegațiilor, potrivit sursei citate.

Mai mulți lideri conservatori ai lumii au fost prezenți la Sochi, printre care trei membri ai partidului AfD, dar și o delegație a Partidului Comunist din China.

Reamintim că din grupul BRICS a fost fondat de Brazilia, Rusia, India și China, extinzându-se ulterior la mai multe state membre. Reamintim că scopul organizației este acela de a influența economia occidentală, dar și creșterea influenței politice.