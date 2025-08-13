Rusia va crește producția de drone fără pilot. Componentele produse în fabricile rusești

Rusia intensifică producția de drone fără pilot, în special cele de tip Shahed, încercând să înlocuiască componentele din import ale dronelor, potrivit precizărilor lui Vadym Skibitskyi, șeful adjunct al serviciului de Informații din Apărare al Ucrainei.

Din păcate, Federația Rusă poate crește ritmul de producție a vehiculelor aeriene fără pilot de diferite tipuri. Voi prezenta cifrele principale. Se preconizează producerea a 79.000 de vehicule aeriene fără pilot de tip Shahed în 2025. Pe tipuri: Geran-2 – 40.000 de unități, Garpiya-1 – 5.700, Gerbera și alte momeli – aproximativ 34.000. Acestea sunt planurile existente în Federația Rusă”, a precizat oficialul în cadrul unui interviu pentru Suspline, trust de televiziune și radio, citat de Ukrainska Pravda.

Potrivit oficialului, Rusia va crea linii de producție adiționale pentru echipamente de război, în orașele Yelabuga și Izhevsk, iar ulterior producătorii ruși vor încerca să înlocuiască piesele străine importate pentru propriile drone.

„În prezent, structura aeronavei este deja a lor, motorul cu combustie internă pe care îl instalează este al lor. Sistemul de navigație, cu excepția cipurilor și dispozitivelor microelectronicie, este fabricat în Rusia. Antenele – aceleași Kometa, dacă ați auzit de ele. Acestea sunt elementele care permit evitarea efectelor sistemelor de război electronic”, a declarat Vadym Skibitskyi pentru televiziunea ucraineană.

Șeful adjuct al serviciului de informații și-a exprimat, pe parcursul interviului, îngrijorarea că Rusia poate deveni autosuficientă în ceea ce privește fabricarea dronelor. În acest sens, armata ucraineană încearcă să împiedice creșterea producției de armament din partea Rusiei și să distrugă, pe cât posibil, noile fabrici de drone.