Trump vrea să organizeze o întâlnire cu Zelenski și Putin dacă summitul din Alaska merge bine

„Am avut o discuție foarte bună”, a spus Trump despre întâlnirea sa virtuală de miercuri cu Zelenski și liderii europeni. „Există șanse foarte mari să avem o a doua întâlnire, care va fi mai productivă decât prima, deoarece în prima voi afla unde ne situăm și ce facem”, a spus el, potrivit CNN.

Trump a spus că a doua întâlnire va fi organizată numai dacă întâlnirea sa cu Putin „va decurge bine”. El a declarat că ar vrea ca a doua întâlnire să aibă loc „aproape imediat” între Putin și Zelenski, „și cu mine, dacă vor să fiu prezent”.

Președintele SUA a promis „consecințe foarte grave” pentru Rusia dacă președintele Vladimir Putin nu va fi de acord să pună capăt războiului din Ucraina în cadrul întâlnirii de vineri. „Vor exista consecințe”, a declarat Trump în cadrul unui eveniment organizat la Kennedy Center din Washington.