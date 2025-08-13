Prima pagină » Știri externe » Trump vrea să organizeze o întâlnire cu Zelenski și Putin dacă summitul din Alaska merge bine

Trump vrea să organizeze o întâlnire cu Zelenski și Putin dacă summitul din Alaska merge bine

Președintele SUA, Donald Trump, declară că, dacă întâlnirea sa de vineri cu președintele rus Vladimir Putin va decurge bine, vrea să organizeze „imediat” o a doua întâlnire, la care să participe și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Iris Duțescu
13 aug. 2025, Știri externe

„Am avut o discuție foarte bună”, a spus Trump despre întâlnirea sa virtuală de miercuri cu Zelenski și liderii europeni. „Există șanse foarte mari să avem o a doua întâlnire, care va fi mai productivă decât prima, deoarece în prima voi afla unde ne situăm și ce facem”, a spus el, potrivit CNN.

Trump a spus că a doua întâlnire va fi organizată numai dacă întâlnirea sa cu Putin „va decurge bine”. El a declarat că ar vrea ca a doua întâlnire să aibă loc „aproape imediat” între Putin și Zelenski, „și cu mine, dacă vor să fiu prezent”.

Președintele SUA a promis „consecințe foarte grave” pentru Rusia dacă președintele Vladimir Putin nu va fi de acord să pună capăt războiului din Ucraina în cadrul întâlnirii de vineri. „Vor exista consecințe”, a declarat Trump în cadrul unui eveniment organizat la Kennedy Center din Washington.