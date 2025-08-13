Tensiuni la Marea Neagră: Rusia vrea consulat la Varna, lângă baza navală NATO a Bulgariei

Prin Ministerul său de Afaceri Externe, Rusia a solicitat oficial Bulgariei permisiunea de a amplasa Consulatul General din Varna într-o clădire de birouri aflată la doar 200 de metri de sediul Marinei Bulgare. Informația a fost făcută publică de partidul politic centru-dreapta, Democrații pentru o Bulgarie Puternică.

„Este o încercare ostilă de a instala o bază operațională în proximitatea unui obiectiv strategic NATO. Așa ceva nu trebuie permis”, au transmis reprezentanții opoziției bulgare, acuzând că procesul de evaluare al Agenției de Stat pentru Securitate Națională trenează suspect, ceea ce ar putea însemna un „consimțământ tacit”, potrivit Sofia News Agency.

MAE: Nu există procedură de deschidere, misiunea nu are clădire

Ministerul Afacerilor Externe a precizat că „nu există în prezent o procedură de deschidere a unui consulat la Varna”, subliniind că misiunea rusă „pur și simplu nu are o clădire”. Orice decizie privind acordarea unei locații ar urma „procedurile standard” între instituțiile bulgare, în conformitate cu Convenția de la Viena.

Consulatul, închis 2022, dar activ în sediul socialiștilor

Consulatul General al Rusiei din Varna a fost închis temporar în 2022, după ce guvernul Petkov a expulzat 70 de diplomați ruși în urma invaziei Ucrainei. Lista l-a inclus și pe consulul general Vladimir Klimanov, expulzările fiind motivate de rapoarte ale serviciilor de securitate.

Activitatea consulară ar fi continuat neoficial, însă, din birourile Partidului Socialist Bulgar din Varna. Fotografiile și postările de pe rețelele sociale arată că acolo se desfășurau servicii precum depunerea cererilor de pașapoarte, la care a participat și liderul local al socialiștilor, Borislav Gutsanov.