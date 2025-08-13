Rusia restricționează apelurile pe Telegram și WhatsApp, în favoarea aplicațiilor locale

Măsura se aliniază unei strategii mai largi de înlocuire a serviciilor occidentale cu alternative interne, pe măsură ce Kremlinul intensifică eforturile de a crea ceea ce numește un „internet suveran”, potrivit The Kyiv Independent.

Roskomnadzor a susținut că aceste aplicații au devenit „principalele servicii folosite pentru înșelăciuni, spălare de bani și implicarea cetățenilor ruși în activități de sabotaj și terorism”.

Restricțiile vin la scurt timp după ce o postare pro-Kremlin a citat o sursă guvernamentală conform căreia principalii operatori de telecomunicații din Rusia au cerut Kremlinului să blocheze apelurile pe canalele străine.

Operatorii au menționat creșterea costurilor echipamentelor din cauza sancțiunilor, cheltuielile mai mari de întreținere și traficul mobil în creștere, precum și preocupări legate de răspunderea pentru nerespectarea blocării activităților suspecte.

Max, noua platformă de mesagerie din Rusia

În iunie, președintele rus Vladimir Putin a semnat o lege pentru crearea unei platforme digitale naționale centrate pe messenger-ul dezvoltat de stat, Max, integrat cu serviciile guvernamentale.

În ultimele săptămâni, autoritățile regionale ruse au intensificat întreruperile și încetinirile internetului în încercarea de a perturba navigarea dronelor ucrainene. Oficialii ruși au recomandat cetățenilor să utilizeze internet prin cablu, Wi-Fi, hărți offline și metode de plată în numerar sau nedigitale atunci când internetul este blocat.

Meta, compania americană care deține WhatsApp, este cunoscută în Rusia drept „organizație extremistă”. Cetățenii recurg frecvent la rețele private virtuale (VPN) pentru a ocoli cenzura digitală a țării.