Ucraina va primi ajutor militar de la Germania și aliați. Livrarea sprijinului, prin noua linie de aprovizionare a NATO

La începutul acestei luni, NATO a început să coordoneze livrări regulate de armament greu către Ucraina, după ce Țările de Jos au anunțat că vor furniza echipamente de apărare antiaeriană, muniție și alte tipuri de ajutor militar în valoare de 500 de milioane de euro (582 de milioane de dolari).

A doua zi, Suedia a anunțat că va contribui cu 275 de milioane de dolari la un efort comun alături de vecinii săi nordici, Danemarca și Norvegia, pentru a oferi Ucrainei sisteme de apărare antiaeriană, arme antitanc, muniție și piese de schimb în valoare totală de 500 de milioane de dolari.

Ce prevede noul sprijin

Ministerul de Externe și cel al Apărării din Germania au precizat că sprijinul este concentrat pe echipamente precum „capacități critice de apărare antiaeriană”. Acestea sunt urgent necesare pentru a contracara atacurile aeriene continue ale Rusiei, care ucid tot mai mulți civili în Ucraina.

Organizația Națiunilor Unite a transmis că bombardamentele neîncetate ale Rusiei asupra zonelor urbane din spatele liniei frontului au ucis peste 12.000 de civili ucraineni.

Două livrări de echipamente, majoritatea achiziționate din Statele Unite, erau programate pentru această lună, deși pachetul nordic este mai probabil să ajungă în septembrie. Germania nu a precizat grupul de țări cu care va colabora.

Echipamentele sunt furnizate în funcție de nevoile prioritare ale Ucrainei pe câmpul de luptă. Aliații NATO identifică apoi armele și muniția necesare și le trimit mai departe.