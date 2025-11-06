Cehia ar putea reduce semnificativ ajutorul militar pentru Ucraina în contextul schimbării de guvern

Filip Turek, preşedintele Partidului Automobiliştilor a anunţat că viitorul executiv: „va prioritiza eforturile diplomatice pentru a pune capăt războiului din Ucraina şi a atenua riscurile de conflict în Europa, trecând de la ajutorul militar finanţat din bugetul naţional la sprijin umanitar şi concentrându-se pe nevoile de securitate ale Cehiei”, adăugând „va fi ghidat de protejarea pragmatică a intereselor naţionale”.

Fondat în 2022, Partidul Automobilişitlor a câştigat şase locuri în parlament , ajungând să aibă un rol decisiv în formarea guvernului. Filip Turek este luat în calcul pentru funcţia de ministru de externe, însă nominalizarea sa ar putea fi contestată de preşedintele Petr Pavel, pe fondul unei anchete legate de postări controversate din mediul online.

Premierul desemnat Andrej Babiš a evitat până acum să clarifice dacă va continua programul actual de furnizare de muniţii către Ucraina.

Ministrul de externe Jan Lipavský a criticat ideile de oprire a sprijinului pentru ucraina, subliniind: „Limitarea ajutorului militar ceh către Ucraina este o veste care cu siguranţă va aduce o mare bucurie soldaţilor ruşi de pe linia frontului. Se consideră un cadou de Crăciun de la Babiš pentru Vladimir Putin”.