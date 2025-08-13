Surse: Țările aliate Ucrainei „evaluează relaxarea sacțiunilor asupra Rusiei” în cazul unui armistițiu

Potrivit unor surse Sky News, apropiate ale Consiliului UE, țările aliate Ucrainei analizează relaxarea progresivă a unor sancțiuni impuse Rusiei, dacă Kremlinul ar fi de acord cu încetarea completă a focului.

Sursele au mai precizat că planul prevede și reintroducerea sancțiunilor în cazul în care vor avea loc încălcări din partea Moscovei.

Potrivit surselor, UE speră să ajungă la un armistițiu de 15 zile, timp în care sancțiunile vor rămâne în vigoare, înainte ca o întrerupere a luptelor din Ucraina să poată fi instaurată.