Exercițiile militare Rusia-Belarus vor include racheta hipersonică Oreșnik

Viktor Khrenin, ministrul Apărării din Belarus, a declarat jurnaliștilor din Minsk că belarușii vor colabora cu rușii privind utilizarea rachetei Oreșnik, precum și a armelor nucleare, în timpul exercițiilor militare, scrie Reuters.

Exercițiile militare comune, numite Zapad-2025, se vor desfășura în Belarus în perioada 12-16 septembrie.

„Acesta este un element important al descurajării noastre strategice. Așa cum cere șeful statului, trebuie să fim pregătiți pentru orice. (…) Vedem situația de la granițele noastre occidentale și nordice și nu putem privi cu calm militarizarea și activitatea militară. Ne demonstrăm deschiderea, dar trebuie să fim mereu pregătiți”, a declarat Khrenin, notează agenția Belta.

Comentariile oficialului din Belarus vin cu două zile înainte de întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, în Alaska, pentru discuții privind încheierea războiului din Ucraina.

Racheta Oreșnik a intrat în dotarea armatei ruse

Recent, Vladimir Putin a anunțat că racheta Oreșnik a intrat în producție în serie și a fost livrat forțelor armate ruse. În plus, liderul de la Kremlin a declarat că armata a selectat deja locurile de desfășurare din Belarus pentru racheta balistică hipersonică Oreșnik, lucru ce se va întâmpla chiar în acest an.

Racheta Oreșnik a fost pentru prima dată folosită de Moscova în noiembrie 2024, atunci când a atacat orașul Dnipro. Oreșnik poate transporta focoase convenționale sau nucleare și are o rază de acțiune care îi permite să ajungă în toată Europa. De asemenea, întrucât racheta are o viteză de „2,5-3 kilometri pe secundă”, este nedetectabilă pentru apărarea antiaeriană a inamicului.