SUA: O Curte federală de Apel a decis că Trump poate pune capăt protecției împotriva deportării pentru 60.000 de imigranți

Decizia Curții de Apel a Statelor Unite pentru al Nouălea Circuit permite guvernului să înceteze aplicarea statutului de protecție temporară (Temporary Protected Status – TPS) pentru imigranții din Nicaragua, Honduras și Nepal, în timp ce procesul prin care este contestată această politică este încă în desfășurare. Cei trei judecători care au semnat ordinul nu au oferit o motivare juridică.

Ordinul pune capăt imediat protecțiilor pentru nepalezi, care au expirat la 5 august. Protecțiile pentru cei din Honduras și Nicaragua vor expira la 8 septembrie.

Purtătoarea de cuvânt a Departamentului pentru Securitate Internă al SUA, Tricia McLaughlin, a declarat că această decizie va contribui la restabilirea integrității sistemului de imigrație și va împiedica folosirea statutului de protecție temporară ca „un sistem de azil de facto”.

Ahilan Arulanantham, de la Centrul UCLA pentru Drept și Politici în Imigrație, una dintre organizațiile care au intentat procesul, a criticat curtea pentru lipsa motivării și a spus că decizia „pur și simplu validează o acaparare de putere de către guvern”.

Judecătoarea federală Trina L. Thompson blocase temporar în iulie, printr-o decizie redactată într-un limbaj dur, încercarea administrației de a anula protecțiile, considerând că hotărârea guvernului a fost probabil motivată de animozitate rasială.