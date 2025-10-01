Irlanda va plăti până la 10.000 de euro familiilor de imigranți care își retrag cererile de azil

Măsura multiplică sumele deja existente în cadrul programului de returnări voluntare: de la 1.200 de euro de persoană, cât se oferea până acum, se va ajunge la 2.500 de euro, cu un maxim de 10.000 de euro pentru o familie. În Regatul Unit, un plan similar oferă până la 3.000 de lire, scrie La Gaceta.es.

Martin a justificat decizia, afirmând că „are sens să îi ajuți” pe cei care știu că nu vor obține azil pentru că, de fapt, sunt imigranți economici. „Să le oferi un ajutor pentru a se întoarce este benefic atât pentru ei, cât și pentru sistem”, a declarat el. Realitatea este că statul nu poate suporta costurile unui model suprasolicitat. Potrivit cifrelor publicate de Irish Times, procesarea unei singure cereri de azil costă contribuabilul 122.000 de euro, incluzând cazarea și întreținerea.

Irlanda se confruntă cu o gravă criză a locuințelor și cu un puternic val de nemulțumiri sociale cauzate de imigrația masivă. În 2024, țara, cu doar 5,3 milioane de locuitori, a primit 18.560 de cereri de azil, un record istoric, dintre care doar 30% au fost acceptate.

Datele oficiale arată că 1.159 de imigranți au abandonat procesul și au părăsit țara în acest an prin versiunea anterioară a programului, ceea ce reprezintă o creștere de 129% față de 2024.