Bogdan Ivan: În maxim 2 săptămâni, președintele va convoca CSAT pe tema energiei

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, declară că, în maxim 2 săptămâni, președintele Nicușor Dan va convoca CSAT pe tema energiei.
Andreea Tobias
01 oct. 2025, 20:58, Economic

Ivan a anunțat, la Antena 3 CNN, că documentul prin care propune mandatarea ANRE să regleze piața energiei prin mecanisme similare celor din Spania, Germania și Franța, pentru a elimina profiturile companiilor care nu produc energie, ajunge la CSAT.

Ivan a subliniat că există companii care nu au un megawatt producție și fac sute de milioane de euro, problema fiind una de siguranță națională: „O mare parte din inflație, de aproape 10% de acum, e cauzată de prețul la energie electrică”.

Ministrul a asigurat că are consens în coaliție pentru scăderea prețului la energie și lucrează la măsuri de protecție a consumatorilor vulnerabili pentru această iarnă.

Întrebat ce le transmite oamenilor aflați în dificultate de a-și plăti facturile, până să intre documentul în CSAT și să se transforme în lege, Ivan a răspuns că în momentul de față sunt patru companii care furnizează energia electrică sub 1,30 de bani, cât era plafonul maxim înainte de eliminarea de la 1 iulie.