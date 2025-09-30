Nicușor Dan despre „scutul” antidrone: radare și capabilități de interceptare

Președintele Nicușor Dan a clarificat marți, la EuroNews, ce înseamnă „scutul” antidrone despre care se discută în România.

El a spus că există două probleme distincte: una tehnică și alta operațională.

Pe partea tehnică, Dan a menționat radare și capabilități de detectare și interceptare a dronelor.

A spus că unele dintre aceste echipamente există deja, iar altele vor ajunge în urma eforturilor din lunile următoare.

El a subliniat că detaliile concrete nu sunt publice, dar a explicat pe înțelesul tuturor că vor fi sisteme atât pentru observare, cât și pentru neutralizare.

Pe partea operațională, președintele a explicat că era nevoie de reguli clare privind cine intervine atunci când un obiect zboară deasupra teritoriului național.

Dan a precizat că vechea legislație nu prevedea acest tip de amenințare, iar Legea din mai 2025 a corectat această lacună.

Deciziile CSAT au detaliat apoi mecanismul operațional: a fost stabilită o împărțire pe patru categorii care indică actorul care preia comanda în funcție de natura amenințării.

Astfel, comanda revine celui care deține comanda locală în situațiile uzuale; pentru rachete intervin cei de la Statul Major; pentru avioane militare cu pilot acționează tot Statul Major; iar pentru avioane civile cu pilot responsabil rămâne ministrul (al transporturilor sau al apărării, în funcție de cadrul stabilit).

Președintele a insistat asupra necesității unui lanț de comandă clar pentru a evita confuziile în momentul în care apare o dronă ostilă.

Dan a făcut și o referire la cooperarea alianțelor: flancul estic rămâne protejat prin colaborare între armatele statelor aliate. Exemplele includ misiuni aeriene reciproce și schimburi de capabilități.

În context, el a afirmat că România va continua eforturile pentru a asigura apărarea teritoriului atât cu mijloace proprii, cât și în coordonare cu partenerii.