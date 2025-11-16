Nicușor Dan, despre pensiile magistraților: Nu e normal să ai pensia cât salariul. Trebuie să găsim un echilibru / Președintele spune că „există un grad de flexibilitate în discuțiile cu Comisia”

Nicușor Dan a fost întrebat cum poate fi tranșat problema pensiilor magistraților.

„În primul rând că noi trebuie să corectăm acum niște greșeli care s-au făcut cu mult timp în urmă. Adică noi, dacă nu mă înșel, între 2017 și 2022 am avut pur și simplu în sistemul de justiție pensia mai mare decât salariul. Am dat niște interviuri la niște jurnaliști străini și le-am spus asta și m-au pus să repet. Credeau că n-au înțeles bine limba engleză”, a declarat Nicușor Dan la România TV.

Șeful statului afirmă că toată lumea înțelege necesitatea reducerii pensiilor magistraților.

„Cred că toată lumea este de acord că trebuie să scădem pensiile magistraților. Întrebarea este cu cât? Și trebuie să creștem vârsta de pensionare. Întrebarea este cât de graduală să fie trecerea asta. Pe scurt, este o discuție tehnică. E un dialog care trebuia să se creeze mai devreme”, a precizat Nicușor Dan.

Nicușor Dan: Nu e adevărat că magistrații sunt de vină pentru orice

Președintele a avertizat însă că dezbaterea publică riscă să se radicalizeze.

„Am stabilit că nu e normal să ai pensia cât salariul, pe de altă parte, a devenit acum foarte ușor să spui că magistrații sunt de vină pentru orice. Și nici asta nu e adevărat, pentru că sunt mulți oameni între ei care-și fac treaba, care lucrează în weekend-uri. Și atunci trebuie să găsim un echilibru, un dialog”, a subliniat Nicușor Dan.

Întrebat despre o eventuală schimbare a Constituției, președintele a respins scenariul.

„Nu este intenția mea în niciun caz, pentru că este o problemă. Toată societatea o vede, faptul că în momentul ăsta pensia e cât salariu, și toată societatea vede soluția. Trebuie să micșorăm pensiile în raport cu salariul. Nu e nevoie de vreo modificare a Constituției ca să facem asta”, a declarat președintele.

„Teoretic, până la 28 noiembrie trebuie să dăm legea”

Referindu-se la jalonul PNRR privind pensiile speciale, Nicușor Dan a spus că există un anumit grad de flexibilitate din partea Comisiei Europene.

„Tot timpul există un grad de flexibilitate în discuțiile cu Comisia. Teoretic, până la 28 noiembrie noi trebuie să dăm legea. Ca să dăm legea trebuie să existe avizul, trebuie să treacă și de control de constituționalitate și trebuie să o promulg. Deci ar fi patru etape. Acum e posibil să avem o oarecare flexibilitate dacă trecem de niște etape din astea în raport cu Comisia Europeană”, a spus președintele.