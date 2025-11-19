Trump urmează să semneze legea pentru publicarea unor fișiere suplimentare despre Epstein

Președintele american Donald Trump este așteptat să semneze un proiect de lege care obligă Departamentul de Justiție (DOJ) să publice fișiere suplimentare legate de Jeffrey Epstein, marcând o schimbare majoră după luni de opoziție, scrie The Guardian.

Trump denunțase anterior demersurile pentru publicarea documentelor drept o „farsă” creată de democrați, însă și-a schimbat poziția după ce a devenit clar că Camera Reprezentanților va adopta masiv legislația, determinând republicanii să o avanseze rapid prin ambele camere.

Trump își schimbă poziția pe măsură ce Congresul avansează un efort bipartizan pentru transparență

Avântul proiectului de lege a crescut după ce Trump a declarat „nu avem nimic de ascuns”, îndemnând republicanii să nu mai se opună măsurii pe care anterior o atacase.

Președintele Camerei, Mike Johnson, amânase propunerea luni la rând, dar nu a reușit să oprească o coaliție bipartizană hotărâtă să forțeze publicarea unor dosare mult cerute.

Senatul a adoptat în cele din urmă proiectul fără amendamente, trimițându-l pe biroul lui Trump.

Departamentul de Justiție afirmase anterior că publicase deja toate documentele posibile fără a compromite investigațiile sau a expune victime, menționând că multe materiale sunt sigilate prin hotărâri judecătorești.

Noua legislație impune însă divulgări mult mai ample.

Proiectul cere publicarea anchetelor, registrelor de zbor, comunicărilor interne și a altor documente

Conform proiectului, procurorul general trebuie să publice documentele declasificate legate de Epstein în 30 de zile, într-un format accesibil și descărcabil.

Materialele includ dosare de investigație despre Epstein și Ghislaine Maxwell, registre de zbor, itinerarii, comunicări interne ale DOJ, decizii privind acuzațiile, documente despre detenție și deces, precum și detalii despre acorduri de imunitate.

Sunt permise unele excepții, precum redactarea informațiilor care pot identifica victime, materiale legate de anchete în desfășurare, imagini ale abuzurilor sau ale morții și alte categorii protejate.

Documente noi dezvăluie comentariile lui Epstein despre Trump și alte figuri proeminente

Membrii Congresului au publicat deja zeci de mii de documente privind legăturile lui Epstein cu personalități influente, inclusiv fostul secretar al Trezoreriei Larry Summers și scriitorul Michael Wolff.

Unele emailuri arată că Epstein scria despre Trump în termeni disprețuitori, deși niciunul nu sugerează implicarea acestuia în activități ilegale.

Într-un mesaj, Epstein spunea: „Nimeni nu e la fel de rău ca Trump. Nicio celulă decentă în trupul lui.”