Nazare: Nu avem în plan în acest moment o creștere a taxelor

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, spune că nu are în plan creșterea taxelor: „Nu avem în plan în acest moment o creștere a taxelor. Mă refer la toate taxele”.
Andreea Tobias
01 oct. 2025, 20:04, Economic

Întrebat, miercuri seara, într-o conferință de presă, dacă exclude majorarea taxelor, Nazare a răspuns: „Nu aș vrea să fac astfel de evaluare acum. Am spus-o de mai multe ori că în acest moment nu discutăm despre o creștere, nu avem în plan o creștere a TVA pentru 2026″.

Referitor la TVA-ul redus din HoReCa, ministrul a precizat că acesta reprezintă „un caz aparte” și că se așteaptă finalizarea unei analize înainte de a lua o decizie: „Așteptăm analiza și pe baza analizei vom discuta cu colegii și vom lua o decizie”.

Întrebat despre impozitul pe profit și pe venit, Nazare a răspuns: „V-am spus că nu avem în plan în acest moment. Nu avem în plan în acest moment o creștere a taxelor. Aici mă refer la toate taxele”.