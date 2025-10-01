Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se majorează cu peste 3 miliarde lei

De asemenea, sunt estimate venituri mai mari din contribuţiile sociale, ca urmare a creşterii fondului brut de salarii în economie, informează Guvernul.

La capitolul cheltuieli, fondurile pentru plata pensiilor cresc cu 3,1 miliarde lei, astfel încât să fie asigurate toate drepturile până la sfârşitul anului.

Se alocă suplimentar sume şi pentru transmiterea pensiilor prin servicii poştale, pentru plata dobânzilor către Trezorerie (în cazul golurilor temporare de casă), dar şi pentru plata unor despăgubiri civile şi contribuţii legale aferente persoanelor cu dizabilităţi neîncadrate.

Se realizează economii la cheltuielile de personal ale sistemului şi la alte componente, fără a afecta funcţionarea acestuia.

Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale înregistrează un excedent suplimentar de peste 22 milioane lei.

Veniturile bugetului pentru şomaj cresc cu aproximativ 287 milioane lei. Acestea provin din modificările aplicate contribuţiei asiguratorii pentru muncă la începutul anului, din rambursările din fonduri PNRR şi din încasările curente.

Pe partea de cheltuieli, se alocă fonduri suplimentare pentru plata contribuţiilor aferente indemnizaţiilor de şomaj şi pentru implementarea proiectelor din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). De asemenea, se majorează cu 20 milioane lei fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, pentru a acoperi salariile restante ale angajaţilor din firme aflate în dificultate.

Se realizează reduceri la unele categorii de cheltuieli, precum cele de personal sau dobânzi, iar o mică parte din fonduri este redistribuită pentru investiţii în învăţământ, în cadrul programului „Tranziţie Justă”.

În urma acestor ajustări, bugetul asigurărilor pentru şomaj va înregistra un excedent mai mare, cu aproximativ 242 milioane lei.