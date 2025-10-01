Ministrul Energiei: Şapte hidrocentrale, făcute peste 70%, sunt blocate de Ministerul Mediului

Într-o intervenţie la Digi 24, ministrul a explicat cum România a ajuns să plătească „cea mai scumpă energie din lume” pe anumite intervale orare şi a identificat blocarea proiectelor energetice majore ca una dintre cauzele principale ale crizei actuale.

„Am luat fiecare proiect de când am ajuns la Ministerul Energiei, am vrut să văd cum am ajuns aici”, a declarat Ivan. „Avem proiecte care sunt făcute peste 70% dintre ele, avem şapte hidrocentrale care se află în această situaţie, unele dintre ele începute de acum 40 de ani.”

„Au venit nişte domni în nişte birouri din Ministerul Mediului, au desenat nişte arii protejate de maximă importanţă, după care au venit să conteste avizele de mediu pe nişte zone în care nu existau arii protejate atunci când au început acele lucrări. Şi acum suntem în instanţă”, a spus Ivan.

Pentru deblocarea acestei situaţii, ministrul Energiei pregăteşte un pachet care va fi înaintat Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT).

„Am pregătit deja pachetul pentru CSAT, cu o propunere foarte clară să fie incluse ca obiective de siguranţă naţională toate proiectele energetice majore. Nu vorbesc de sute, vorbesc de maxim 15-20 de proiecte care trebuie puse acolo”, a precizat Ivan.

Printre hidrocentrale, una singură a primit recent avizul de mediu, cea de la Paşcani. Alte şase rămân blocate, inclusiv Bumbeşti, care „are avizul de mediu, dar a fost contestat de către un ONG”.