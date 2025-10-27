Ivan: România vrea să devină lider regional în securitatea energetică

„Astăzi, românii plătesc cea mai scumpă energie electrică din toată Uniunea Europeană, atunci când ne raportăm la veniturile românilor”, a spus Ivan, precizând că obiectivul Guvernului este „să rezolve această problemă prin reglementări și prin investiții foarte clare, atât în infrastructura de conectare cu energia ieftină din vestul Europei, cât și în materie de noi capacități de producție la nivelul României”.

Ivan a subliniat că România are susținerea Comisiei Europene pentru a-și consolida poziția regională: „Mă bucură foarte mult dorința și acceptul Comisiei Europene și al Comisarului Jørgensen pentru a avea, din România, un lider în regiune în ceea ce privește proiectele strategice prin care vom putea să reducem dependența de importurile din afara Uniunii Europene”.

Ministrul a amintit că, doar în 2024, importurile de energie, gaze naturale și hidrocarburi din afara Uniunii Europene „au totalizat peste 400 de miliarde de dolari”.

Întrebat cât vor dura proiectele de interconectare cu Austria, Slovacia și Ungaria, Ivan a spus: „Acesta este unul dintre principalele subiecte discutate astăzi cu domnul Comisar European și cu omologii mei din aceste state, tocmai pentru a găsi o soluție prin care acele proiecte să fie realizate, să avem finanțare pentru ele și să fie făcute cât mai rapid. Din punct de vedere operațional, aceste proiecte vor dura cel puțin doi ani ca să le construim”.

Până la finalizarea acestor investiții, ministrul a precizat că România va miza pe soluții temporare: „Vom investi masiv în capacități de stocare a energiei electrice produse în exces, în timpul zilei, mai ales în periodeele de toamnă, primăvară și vară, pentru a putea fi folosită în orele de vârf, între șase și zece seara”.