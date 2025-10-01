Cele trei ministere care primesc cei mai mulți bani la rectificare. De ce au fost prioritizate

Rectificarea bugetară pe anul 2025 este configurată pe o creştere economică de 0,6%, un nivel al produsului intern brut de 1.902 miliarde lei, cu o rată de creştere reală de 0,6%, o inflaţie medie anuală de 7,1%, deficit bugetar de 8,4% şi un câştig salarial mediu brut de 8.700 lei/lună, informează Guvernul.

Rectificarea bugetară a fost determinată de:

Necesitatea alocării de fonduri suplimentare pentru asigurarea cu prioritate a unor cheltuieli obligatorii, plata unor drepturi salariale, cheltuieli în domeniul sănătăţii, cheltuieli pentru implementarea Programului pentru şcoli al României, finanţarea proiectelor din cadrul Programului Anghel Saligny, precum şi pentru plata unor prestaţii sociale.

Recalibrarea proiecţiilor privind evoluţia PIB pentru anul în curs, ca urmare a tendinţelor înregistrate în prima parte a anului curent, a liberalizării preţurilor la energia electrică şi a impactului măsurilor fiscal-bugetare aprobate prin Legea nr.141/2025, privind unele măsuri fiscal-bugetare cu modificările şi completările ulterioare.

Veniturile bugetului general consolidat se majorează, per sold, cu suma de 3.230,6 milioane lei, cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 27.810,2 milioane lei, iar deficitul bugetului general consolidat creşte cu 24.579,6 milioane lei.

Veniturile bugetului de stat pe anul 2025, se diminuează per sold cu suma de 1.812,7 milioane lei. Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2025, se majorează, per sold, cu suma de 23.352,1 milioane lei.

Sume care se suplimentează:

Ministerul Finanţelor :+20.062,3 milioane lei, din care:

Dobânzi: 12.089,0 mil. lei

Fondul de rezervă bugetară: 500,0 mil. lei

Proiecte PNRR – granturi: 5.965,0 mil. lei

Proiecte PNRR – împrumuturi: 732,1 mil. lei

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale: +5.516,0 milioane lei, din care:

Asistenţă socială: 2.524,0 mil. Lei

Transferuri către bugetul asigurărilor sociale de stat: 3.738,7 mil. Lei

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei: +2.473,0 milioane lei, din care:

Programul Anghel Saligny: 1.000 mil. lei

Proiecte PNRR: 1.500,0 mil. lei

Economii minore la personal şi active.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: + 1.222,1 milioane lei, din care:

Proiecte FEN post-aderare: 1.896,3 mil. lei

Economii la subvenţii, transferuri, PNRR, active

Ministerul Energiei: +1.198,8 milioane lei, din care:

Subvenţii pentru compensarea preţurilor la energie: 1.000,0 mil. Lei

Alte transferuri: +200,0 mil. lei

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor: +859,8 milioane lei, în principal pentru proiecte PNRR şi împrumuturi

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului: +416,9 milioane lei

Autoritatea Electorală Permanentă: +169,0 milioane lei

Ministerul Educaţiei şi Cercetării: +140,5 milioane lei

Serviciul Român de Informaţii: +92,8 milioane lei

Ministerul Justiţiei: +85,9 milioane lei

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor: +70,0 milioane lei.

Sume care se diminuează:

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene: -3.246,5 mil. lei – din economii majore la proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN), PNRR şi fondul de modernizare, cu alocări suplimentare mici la cheltuieli de personal.

Ministerul Sănătăţii: -2.661,2 mil. lei – reduceri importante la proiecte finanţate din FEN şi PNRR, în funcţie de stadiul implementării.

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii: -1.849,2 mil. lei- economii la bunuri, subvenţii, transferuri şi proiecte finanţate din FEN şi PNRR, cu suplimentări pentru personal, asistenţă socială şi PNRR.

Ministerul Finanţelor: -668,3 mil. lei- economii la personal, transferuri şi proiecte PNRR, cu creşteri pentru servicii juridice.

Ministerul Afacerilor Interne: -164,8 mil. lei- economii la personal, bunuri şi proiecte FEN şi PNRR, cu majorări pentru pensii, active nefinanciare, programe rambursabile şi transferuri pentru sportivi de performanţă.

Secretariatul General al Guvernului: -138,3 mil. lei- economii la personal, bunuri, subvenţii, transferuri şi proiecte FEN şi PNRR, cu suplimentări pentru unele proiecte PNRR.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale: -127,6 mil. lei- economii la bunuri, proiecte FEN şi PNRR, asistenţă socială şi cheltuieli de capital, cu suplimentări la personal.

Finanţarea unităţilor administrativ-teritoriale

Majorări ale sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor bugetelor locale, în total 502,1 milioane lei, astfel:

Pentru judeţe: +85,8 milioane lei

+88,8 milioane lei pentru Programul pentru şcoli (diferenţe între sumele alocate şi necesar pentru anul şcolar 2025-2026)

-3,0 milioane lei pentru drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în învăţământul special.

Pentru comune, oraşe, municipii şi Bucureşti: +209 milioane lei

+130,7 milioane lei pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav

+15,1 milioane lei pentru drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă

+75,3 milioane lei pentru gratuitatea transportului elevilor

-12,1 milioane lei pentru Programul pentru şcoli în Bucureşti.

Pentru echilibrarea bugetelor locale: +194,2 milioane lei, conform mecanismului prevăzut în Legea bugetului de stat 2025

Pentru finanţarea învăţământului preuniversitar particular şi confesional: +13,1 milioane lei.

Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se suplimentează la venituri cu suma de 4.035,9 milioane lei şi la cheltuieli cu credite de angajament şi credite bugetare în sumă de 3.399,0 milioane lei, cheltuielile fiind suplimentate pentru asigurarea continuităţii în acordarea materialelor şi prestărilor de servicii cu caracter medical, plata drepturilor salariale pentru personalul încadrat în unităţile sanitare publice şi pentru acordarea şi decontarea concediilor medicale şi a indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate.