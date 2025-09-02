Proteste în Tokyo și Osaka, după ce guvernul japonez al lui Ishiba Shigeru a anunțat crearea unor „orașe-gazdă” pentru imigranți din patru țări africane

După ce protestele împotriva migrației masive zguduie Regatul Unit, Germania, Spania, altele se conturează în Japonia.

Aici, Tokyo și Osaka sunt și ele tulburate de proteste agresive, după ce populația străină a Japoniei a ajuns la un nivel record, în această țară în care legislația anti-imigrație este extrem de coercitivă.

Guvernul japonez a creat patru „orașe-gazdă” pentru imigranți din patru țări africane, dar japonezii se revoltă împotriva acestui lucru

Mai mult decât atât, revolta japonezilor este în creștere după ce guvernul a anunțat că a creat „orașe-gazdă” pentru imigranți veniți din patru țări africane, în localități japoneze, potrivit gbnews.com.

Controversa a izbucnit săptămâna trecută, după ce autoritățile au anunțat o nouă inițiativă în cadrul Agenției Japoneze de Cooperare Internațională (JICA), organism care-și descrie obiectivul ca fiind crearea unei „lumi pașnice și prospere, în care oamenii pot spera la un viitor mai bun și își pot valorifica potențialul divers”.

Administratorii orașului-gazdă pentru Mozambic au declarat că au primit mii de telefoane și emailuri de îngrijorare

La Conferința Internațională de Dezvoltare a Africii de la Tokyo, JICA a anunțat lansarea unei „initiative a Orașelor – Gazdă Africane”, prin care patru orașe japoneze au fost desemnate „orașe-gazdă” pentru imigranți africani din Nigeria, Ghana, Tanzania și Mozambic.

În orașul Imabari, desemnat oraș-gazdă pentru Mozambic, reprezentanți din administrație au declarat pentru serviciul public de radiodifuziune, NHK, că au primit mii de apeluri telefonice și emailuri de îngrijorare legate de program.

Oficialii japonezi spun că stagiarii africani se vor întoarce acasă după terminarea instruirii

Totuși, pe fondul temerilor că aceste orașe ar fi înființate pentru a găzdui viitori imigranți africani, JICA și MInisterul de Externe au subliniat că programul are ca scop abordarea provocărilor din Africa, sprijinind în același timp comunitățile locale din Japonia.

Guvernul Nigeriei a alimentat tensiunile după ce a publicat (și ulterior șters) un anunț conform căruia „Guvernul Japoniei va crea o categorie specială de viză pentru tineri nigerieni cu înaltă calificare, inovatori și talentați, care doresc să se mute în orașul Kisarazu pentru a trăi și a lucra”.

Secretarul-șef al Cabinetului, Hayashi Yoshimasa, a abordat marți aceste îngrijorări, spunând că, deși Jica va primi stagiari africani în cadrul programului, aceștia se vor întoarce în țările lor după finalizarea instruirii.

Premierului Ishiba Shigeru i se cere demisia

Ministerul Japonez de Externe a publicat ulterior un comunicat în care preciza: „Nu există planuri de a lua măsuri pentru a promova acceptarea imigranților sau de a emite vize speciale pentru cetățenii țărilor africane, iar seria de rapoarte și anunțuri privind astfel de măsuri nu este adevărată”.

După declarația Guvernului Nigeriei, mulțimi de protestatari s-au adunat în fața sediului JICA din Tokyo pentru a protesta împotriva a ceea ce ei considerau a fi o relaxare a politicii stricte de imigrație a Japoniei.

Protestatarii au criticat crearea „orașelor – gazdă” și pe premierul Ishiba Shigeru, după ce acesta a anunțat că Japonia își va crește investițiile pe continentul african la 36,7 miliarde de dolari (27,1 miliarde de lire sterline).

Pancarte cu „sfârșitul migrației în masă”, ridicate la proteste

Demonstranții au arborat pancarte cu mesaje precum „apărăm poporul japonez” și scandând apeluri la „sfârșitul migrației în masă”.

Îngrijorările legate de imigrație și supra-turism au crescut în ultima perioadă în țara est-asiatică, unde partidul de extremă dreapta Sanseito a înregistrat o ascensiune puternică în sondaje.

Partidul și-a construit popularitatea avertizând asupra unei „invazii tăcute a străinilor” și promovând o agendă „Japan First” („Japonia pe primul loc”).