Elon Musk sprijină o manifestație anti-imigrație din Japonia

Elon Musk a susținut recent mai multe partide de extremă dreapta din lume, precum Alternative pentru Germania (AfD). Acum, el își îndreaptă atenția și către politica japoneză. Acesta a sprijinit o manifestație anti-imigrație în Japonia, unde un partid intitulat „Japonezii pe primul loc” a obținut o creștere semnificativă la recentele alegeri naționale, în ciuda numărului relativ mic de străini din țara Soarelui-Răsare.

Musk, fost consilier al președintelui american Donald Trump, a oferit de asemenea sprijin unor partide de extremă dreapta din alte state, precum AfD în Germania. Comentând luni o înregistrare video a unei mici manifestații din Japonia, publicată pe X de un cont intitulat „The British Patriot”, miliardarul de origine sud-africană a scris: „Bine”.

„Au loc proteste în Japonia care cer expulzarea tuturor imigranților ilegali. Din Australia până în Europa și Japonia, cetățenii se unesc pentru remigrație”, a scris „The British Patriot” în descrierea videoclipului. În spatele acestui cont se află o persoană care se descrie drept „un britanic alb mândru, cu rădăcini indigene”.

De ce caștigă teren partidul anti-imigrație

Imaginile comentate de Elon Musk par să fi fost filmate la Osaka, pe 30 august. Ele surprind persoane care poartă steaguri japoneze și afișează pancarte cu mesaje anti-imigrație. Pe una dintre ele se poate citi: „Nu transformați Japonia în Africa”.

Imigrația în Japonia rămâne scăzută comparativ cu multe alte state dezvoltate, iar sondajele arată că acest subiect nu se află în lista preocupărilor alegătorilor. Totuși, pe fondul îmbătrânirii populației, al unuia dintre cele mai scăzute rate de natalitate din lume și al deficitului de forță de muncă în numeroase industrii, numărul imigranților este în creștere.

La alegerile pentru camera superioară din iulie, partidul anti-imigrație „Sanseito”, al cărui slogan este „Japonezii pe primul loc”, a trecut de la 2 la 15 reprezentanți. Formațiunea deține și trei mandate în camera inferioară. Programul său reia teme comune altor mișcări populiste din lume, denunțând „elitismul” și „globalismul” și promițând că „va reda puterea cetățenilor”.