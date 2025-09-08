Prima pagină » Știri externe » Trump are liber la „vânătoarea de imigranți” în L.A. Curtea Supremă ridică restricțiile privind interceptarea acestora

Curtea Supremă a Statelor Unite a susținut luni inițiativa președintelui Donald Trump de a permite oficialilor care aplică legea imigrației să desfășoare „patrulele mobile” în sudul Californiei, despre care instanțele inferioare au spus că ar încălca probabil al patrulea amendament, potrivit CNN.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Laurentiu Marinov
08 sept. 2025, 23:42, Știri externe

Instanța nu a oferit o explicație pentru decizia sa, care a venit în urma unei opinii disidente vehemente din partea celor trei judecători liberali.

În cauză s-a aflat o serie de incidente în care agenți mascați și puternic înarmați ai Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE) au tras deoparte persoane care se identifică drept latino – inclusiv unii cetățeni americani – în jurul orașului Los Angeles pentru a le interoga cu privire la statutul lor de imigrare.

Instanțele inferioare au constatat că ICE probabil nu a stabilit „suspiciunea rezonabilă” necesară pentru a justifica aceste opriri.

Decizia se referă la șapte comitate din sudul Californiei, dar a fost luată în timpul unei represiuni mai ample asupra imigrației de către administrația Trump – iar oficialii o vor interpreta probabil ca o aprobare tacită a unor practici similare din alte părți.

În iulie, o instanță districtuală din SUA a ordonat Departamentului de Securitate Internă să întrerupă această practică dacă opririle se bazau în mare măsură pe etnia, limba sau prezența aparentă a unei persoane într-un anumit loc, cum ar fi o fermă sau o stație de autobuz.