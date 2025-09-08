Trump are liber la „vânătoarea de imigranți” în L.A. Curtea Supremă ridică restricțiile privind interceptarea acestora

Instanța nu a oferit o explicație pentru decizia sa, care a venit în urma unei opinii disidente vehemente din partea celor trei judecători liberali.

În cauză s-a aflat o serie de incidente în care agenți mascați și puternic înarmați ai Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE) au tras deoparte persoane care se identifică drept latino – inclusiv unii cetățeni americani – în jurul orașului Los Angeles pentru a le interoga cu privire la statutul lor de imigrare.

Instanțele inferioare au constatat că ICE probabil nu a stabilit „suspiciunea rezonabilă” necesară pentru a justifica aceste opriri.

Decizia se referă la șapte comitate din sudul Californiei, dar a fost luată în timpul unei represiuni mai ample asupra imigrației de către administrația Trump – iar oficialii o vor interpreta probabil ca o aprobare tacită a unor practici similare din alte părți.

În iulie, o instanță districtuală din SUA a ordonat Departamentului de Securitate Internă să întrerupă această practică dacă opririle se bazau în mare măsură pe etnia, limba sau prezența aparentă a unei persoane într-un anumit loc, cum ar fi o fermă sau o stație de autobuz.