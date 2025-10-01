Curtea Supremă va audia argumentele privind încercarea lui Trump de a o demite pe guvernatoarea Fed

Potrivit anunţului Curţii, Lisa Cook va rămâne în funcţie pentru moment.

Judecătorii au refuzat să decidă imediat asupra cererii Departamentului de Justiţie de a suspenda ordinul unui judecător care blochează temporar preşedintele republican să o demită pe Cook, numită de fostul preşedinte democrat Joe Biden, în timp ce litigiul privind demiterea continuă într-o instanţă inferioară.

Judecătorii au declarat că vor audia cazul în ianuarie.

La înfiinţarea Fed în 1913, Congresul a adoptat o lege numită Federal Reserve Act, care includea dispoziţii pentru a proteja banca centrală de interferenţe politice, impunând ca guvernatorii să fie demişi de preşedinte numai „din motive întemeiate”, deşi legea nu defineşte termenul şi nu stabileşte proceduri de demitere. Legea nu a fost niciodată testată în instanţă.

Judecătorul districtual american Jia Cobb, cu sediul la Washington, a decis pe 9 septembrie că afirmaţiile lui Trump potrivit cărora Cook ar fi comis o fraudă ipotecară înainte de a prelua funcţia, lucru pe care Cook îl neagă, nu constituie motive suficiente pentru demitere în conformitate cu Legea privind Rezerva Federală.

Cook, prima femeie de culoare care a ocupat funcţia de guvernator al Fed, l-a dat în judecată pe Trump în august, după ce preşedintele a anunţat că o va demite. Cook a declarat că afirmaţiile făcute de Trump împotriva ei nu îi conferă preşedintelui autoritatea legală de a o demite şi că acestea sunt un pretext pentru a o concedia din cauza poziţiei sale în materie de politică monetară.

Curtea Supremă a permis, într-o serie de decizii din ultimele luni, ca Trump să demită membri ai diverselor agenţii federale pe care Congresul le-a stabilit ca fiind independente de controlul direct al preşedintelui, în ciuda protecţiilor similare ale locurilor de muncă pentru aceste posturi.

Deciziile sugerează că instanţa, care are o majoritate conservatoare de 6-3, ar putea fi gata să renunţe la un precedent cheie din 1935 care a păstrat aceste protecţii într-un caz care a implicat Comisia Federală pentru Comerţ din SUA.