Administrația Trump anunță intensificarea acțiunilor împotriva imigranților

Administrația președintelui Donald Trump intenționează să vizeze mai multe companii pentru aplicarea legilor privind imigrația, după un raid asupra unei facilități Hyundai din statul Georgia, care a dus la sute de arestări, a declarat duminică un înalt oficial al Casei Albe, scrie Reuters.

Vorbind la emisiunea „State of the Union” de la CNN, responsabilul Casei Albe pentru controlul frontierelor, Tom Homan, a spus că administrația va intensifica acțiunile la locurile de muncă. „Vom face mai multe operațiuni de control în companii”, a spus Homan. „Nimeni nu angajează un imigrant ilegal din bunătate. Îi angajează pentru că pot fi puși să muncească mai mult, să fie plătiți mai puțin și pentru a submina competiția care angajează cetățeni americani”.

Oponenții măsurilor lui Trump și unele grupuri de afaceri afirmă că mari industrii americane, inclusiv agricultura, turismul și procesarea cărnii, depind de imigranți fără statut legal.

Autoritățile americane de imigrație au arestat 475 de persoane pentru încălcarea legislației privind imigrația, în timpul raidului de joi asupra facilității Hyundai, majoritatea dintre acestea fiind cetățeni sud-coreeni. Guvernul sud-coreean a anunțat duminică faptul că muncitorii vor fi repatriați odată ce procedurile administrative vor fi finalizate.

Un oficial al Serviciului de Imigrație și Vamă (ICE) a declarat vineri, într-o conferință de presă, că unele dintre persoanele arestate la facilitate au trecut ilegal granița sau și-au depășit perioada de ședere pe viză. Un alt oficial ICE a declarat că mulți dintre cei reținuți aveau vize turistice sau de afaceri, care nu includ drept de muncă.

Arestările din Georgia au venit pe fondul unei retorici mai dure a lui Trump privind imigrația ilegală. Trump și oficialii săi au sugerat că administrația ar putea trimite trupe ale Gărzii Naționale și ofițeri federali la Chicago pentru a combate criminalitatea și imigrația ilegală.

Pe platforma Truth Social, sâmbătă, Trump a publicat un meme inspirat din filmul despre războiul din Vietnam „Apocalypse Now” (1979), care prezenta imaginea orizontului din Chicago în flăcări, cu elicoptere, evocând atacul aerian mortal asupra unui sat vietnamez din film.

La CNN, Homan a apărat meme-ul, criticat puternic de locuitorii din Chicago și de alții pentru imaginile cu tentă militară și pentru sugestia că orașul ar fi o țintă militară. El a spus că mesajul a fost scos din context și că administrația Trump duce război doar împotriva criminalilor și a celor care încalcă legile imigrației.