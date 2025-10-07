Practicile de deportare ale SUA încalcă legea. Ce crede șeful Agenției ONU pentru Refugiați

Filippo Grandi, Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiați, a deplâns într-un discurs faptul că reducerile drastice de fonduri și penuriile au forțat agenția sa, UNHCR, să elimine aproape 5.000 de locuri de muncă în acest an, adică aproape un sfert din forța sa de muncă. Reducerile ar putea să nu fie finalizate, a spus el.

„Cu siguranță nu a fost un an ușor pentru niciunul dintre noi”, a declarat Grandi la deschiderea ședinței comitetului executiv al UNHCR. „Dar nu uitați, vă rog: nu a existat niciodată un an ușor pentru a fi refugiat – și nu va exista niciodată.”

El a menționat câteva aspecte pozitive și a lăudat eforturile de pace conduse de administrația Trump în Congo, unde conflictul a strămutat milioane de oameni.

La Adunarea Generală a ONU de luna trecută, administrația Trump – care a redus drastic sprijinul pentru ajutorul umanitar internațional în acest an – a criticat alte țări pentru opinia sa că sistemul global de solicitare a azilului a fost abuzat și trebuie reorganizat, parțial prin luarea măsurilor împotriva migrației.