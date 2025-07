Zelenski și Trump au avut o nouă discuție telefonică. Pe ce s-a concentrat conversația dintre cei doi

Anunțul despre apelul telefonic a fost făcut de liderul ucrainean pe platforma X. Potrivit acestuia, cei doi au convenit să consolideze apărarea aeriană a Ucrainei.

Potrivit a două surse citate de Axios, discuția dintre cei doi președinți a durat aproximativ 40 de minute.

„Astăzi am discutat [despre) atacurile aeriene rusești și, mai general, situația de pe linia frontului. Președintele Trump este foarte bine informat”, a declarat Zelenski, după apel.

„Am discutat despre opțiunile de apărare aeriană și am convenit să lucrăm la creșterea protecției spațiului aerian. Am convenit asupra unei întâlniri între echipele noastre”, a mai spus liderul de la Kiev.

I had a very important and fruitful conversation with @POTUS. I congratulated President Trump and the entire American people on the US Independence Day.

We – in Ukraine – are grateful for all the support provided. It helps us protect lives, safeguard our freedom and… pic.twitter.com/kQ3Byipvd2

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2025