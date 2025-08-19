Statele Unite trimit trei distrugătoare în largul Venezuelei pentru a combate cartelurile de droguri

Statele Unite au trimis trei nave de război echipate cu rachete ghidate în apele din apropierea Venezuelei, a confirmat un oficial al Departamentului Apărării.

Conform AP, distrugătoarele USS Gravely, USS Jason Dunham și USS Sampson urmează să ajungă în zonă în perioada următoare, în cadrul unei misiuni de mai multe luni menite să sprijine operațiunile antidrog.

Decizia vine pe fondul presiunilor exercitate de președintele Donald Trump pentru utilizarea armatei americane în lupta împotriva cartelurilor, pe care le consideră responsabile de traficul de fentanil și de violența din comunitățile americane.

În februarie, administrația republicană a desemnat organizația venezueleană Tren de Aragua, gruparea MS-13 din El Salvador și mai multe carteluri mexicane drept organizații teroriste străine, alături de anunțul unei recompense de 50 de milioane de dolari pentru prinderea președintelui Nicolás Maduro.

Guvernul venezuelean a respins acuzațiile Washingtonului, ministrul de externe Yvan Gil calificându-le drept dovada „lipsei de credibilitate” a SUA și un semn al „eșecului politicilor sale în regiune”.

Președintele Maduro a anunțat mobilizarea a peste 4,5 milioane de membri ai milițiilor populare pentru apărarea țării. „Imperialismul și-a pierdut mințile și amenință pacea Venezuelei”, a spus liderul de la Caracas.