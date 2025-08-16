Zelenski vrea o pace „reală” de durată, nu „o pauză”: Securitatea trebuie garantată pe termen lung

Preşedintele ucrainean se aşteaptă la o „întâlnire trilaterală între el şi Vladimir Putin, sub medierea preşedintelui american Trump” pentru o „pace reală, de durată”, nu un armistiţiu care să presupună o altă pauză între „invaziile ruseşti”.

„Astăzi, în urma unei conversaţii cu preşedintele Trump, am coordonat în continuare poziţiile cu liderii europeni. Poziţiile sunt clare. Trebuie realizată o pace reală, una care să fie durabilă, nu doar o altă pauză între invaziile ruseşti. Crimele trebuie să înceteze cât mai curând posibil, focul trebuie să înceteze atât pe câmpul de luptă, cât şi în aer, precum şi împotriva infrastructurii noastre portuare”.

Zelenski a solicitat presiuni asupra Rusiei pentru a fi eliberaţi prizonierii de război şi civilii ucraineni, inclusiv copiii ucraineni răpiţi, informează Gândul. De asemenea, a lăudat sancţiunile, considerându-le un „instrument eficient”.

„Toţi prizonierii de război şi civilii ucraineni trebuie eliberaţi, iar copiii răpiţi de Rusia trebuie returnaţi. Mii de oameni ai noştri rămân în captivitate – toţi trebuie aduşi acasă. Presiunea asupra Rusiei trebuie menţinută în timp ce agresiunea şi ocupaţia continuă. În conversaţia mea cu preşedintele Trump, am spus că sancţiunile ar trebui consolidate dacă nu va exista o întâlnire trilaterală sau dacă Rusia încearcă să evite o încheiere onestă a războiului. Sancţiunile sunt un instrument eficient. Securitatea trebuie garantată în mod fiabil şi pe termen lung, cu implicarea atât a Europei, cât şi a SUA”.

Preşedintele ucrainean doreşte ca Ucraina să participe la discuţiile privind „schimbul de teritorii”.

„Toate problemele importante pentru Ucraina trebuie discutate cu participarea Ucrainei şi nicio problemă, în special cele teritoriale, nu poate fi decisă fără Ucraina. Le mulţumesc partenerilor noştri care ajută. Astăzi, există o declaraţie importantă din partea liderilor europeni care ne consolidează poziţia. Continuăm să lucrăm împreună – europeni, americani şi toţi cei din lume care îşi doresc pace şi stabilitate în relaţiile internaţionale”.