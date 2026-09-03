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„Zonă roșie” de securitate în jurul Colosseumului şi al altor monumente din Roma. De ce a fost luată decizia și ce presupune ea

Autoritățile din Roma au declarat „zonă roșie” de securitate în jurul Colosseumului şi al altor monumente din oraș. În acest sens, prezenţa poliţiei locale va fi intensificată non-stop, alături de prezenţa militară.
„Zonă roșie” de securitate în jurul Colosseumului şi al altor monumente din Roma. De ce a fost luată decizia și ce presupune ea
Colosseum, Roma. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
03 sept. 2026, 10:17, Știri externe
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Autoritățile din Roma au declarat, la sfârșitul lunii august, „zonă roșie” de securitate” în jurul Colosseumului și al altor monumente din oraș. Decizia a fost luată în contextul unui val de infracțiuni stradale în zona istorică a capitalei Italiei.

Potrivit CNN, au fost mobilizate forțe de securitate suplimentare, cu competențe sporite, pentru a proteja atât locuitorii, cât și turiștii. Măsura va va rămâne în vigoare până pe 24 decembrie.

Concret, în noua zonă roșie, prezența poliției locale va fi întărită non-stop, alături de o prezență militară.

Colosseumul este una dintre cele mai populare atracţii turistice din Roma şi, ca atare, este şi o ţintă pentru infractori.

Lamberto Giannini, responsabilul cu securitatea din Roma, a declarat pentru CNN că noua stație de metrou de la Colosseum, care a făcut parte dintr-un proiect de 8,3 miliarde de dolari destinat îmbunătățirii rețelei de metrou a orașului, este unul dintre factorii care stau la baza creșterii numărului de incidente.

Măsuri suplimentare de securitate și în alte părți ale orașului

Nu doar zona din apropierea Colosseumului este vizată de noua măsură. Securitatea a fost întărită și în apropierea principalei gări din oraș, Roma Termini, a Bazilicii Sfântul Petru și a Bazilicii Santa Maria Maggiore, vizitată în număr foarte mare de când Papa Francisc a fost înmormântat acolo, în aprilie 2025.

În decursul acestei luni va fi publicat un raport care va detalia impactul instituirii zonei roșii asupra gradului de infracționalitate și criminalitate, a spus un purtător de cuvânt al prefecturii pentru CNN.

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