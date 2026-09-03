„Zonă roșie” de securitate în jurul Colosseumului şi al altor monumente din Roma. De ce a fost luată decizia și ce presupune ea

Autoritățile din Roma au declarat, la sfârșitul lunii august, „zonă roșie” de securitate” în jurul Colosseumului și al altor monumente din oraș. Decizia a fost luată în contextul unui val de infracțiuni stradale în zona istorică a capitalei Italiei.
Potrivit CNN, au fost mobilizate forțe de securitate suplimentare, cu competențe sporite, pentru a proteja atât locuitorii, cât și turiștii. Măsura va va rămâne în vigoare până pe 24 decembrie.
Concret, în noua zonă roșie, prezența poliției locale va fi întărită non-stop, alături de o prezență militară.
Colosseumul este una dintre cele mai populare atracţii turistice din Roma şi, ca atare, este şi o ţintă pentru infractori.
Lamberto Giannini, responsabilul cu securitatea din Roma, a declarat pentru CNN că noua stație de metrou de la Colosseum, care a făcut parte dintr-un proiect de 8,3 miliarde de dolari destinat îmbunătățirii rețelei de metrou a orașului, este unul dintre factorii care stau la baza creșterii numărului de incidente.
Nu doar zona din apropierea Colosseumului este vizată de noua măsură. Securitatea a fost întărită și în apropierea principalei gări din oraș, Roma Termini, a Bazilicii Sfântul Petru și a Bazilicii Santa Maria Maggiore, vizitată în număr foarte mare de când Papa Francisc a fost înmormântat acolo, în aprilie 2025.
În decursul acestei luni va fi publicat un raport care va detalia impactul instituirii zonei roșii asupra gradului de infracționalitate și criminalitate, a spus un purtător de cuvânt al prefecturii pentru CNN.